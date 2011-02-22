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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

15 هزار جوان هلال احمر به مسافران نوروزی خدمات می دهند

15 هزار جوان هلال احمر به مسافران نوروزی خدمات می دهند

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: 15 هزار جوان فعال و آموزش دیده هلال احمر با شعار راهنمایان جوان و ایمنی در قالب «طرح ملی راهنمایی مسافرین نوروزی» به مسافران خدمات ارائه می کنند.

محمد جعفریان درگفتگو با خبرنگار مهر از اجرای یازدهمین مرحله طرح راهنمایی مسافران نوروزی خبر داد و افزود: این طرح امسال از 26 اسفند تا 14 فروردین در 700 نقطه کشور در مسیرهای خروجی و ورودی شهرها، اماکن دیدنی، گردشگری و زیارتی و محل های اسکان و توقف مسافران نوروزی انجام می شود.

وی افزود: افراد انتخاب شده در طرح ملی راهنمایی مسافران نوروزی از میان جوانان بومی عضو سازمان جوانان هلال احمر همان منطقه هستند و تمام اطلاعاتی که مسافران در مورد جاذبه های تفریحی و جغرافیای طبیعی به آن نیاز دارند در این طرح ارائه می شود.

رئیس سازمان جوانان هلال احمر این طرح را جزو یکی از مهمترین طرحهای ارائه خدمات عام المنفعه جوانان در کشور عنوان کرد و افزود: در سال گذشته 20 میلیون نفر از هموطنان ازخدمات ارائه شده این طرح بهرمند شده اند.

وی گفت: ارائه یک میلیون بطری آب معدنی در جاده ها، بازسازی و نوسازی 400 خیمه نماز، توزیع 300هزار بسته غذایی و امدادی بین مسافران، توزیع نقشه و بروشور، برگزاری مسابقات فرهنگی، راهنمای عضویت در سازمان جوانان هلال احمر و… از خدماتی است که قرار است به مسافران در نوروز ارائه شود. 

کد مطلب 1258854

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