تصاویر مجسمه جیمز وات که با فناوری سه بعدی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جیمز وات یکی از بزرگترین مخترعان و مهندسان عصر انقلاب صنعتی است. اکنون دانشمندان موزه علم لندن با کمک فناوری سه بعدی مجسمه ای از این محقق را ایجاد کردند که تاکنون هرگز مشابه آن دیده نشده بود.

این مجسمه با استفاده از قالبی ساخته شده که در سال 1807 طراحی شده است. این قالب مدتی قبل در کارگاه جیمز وات کشف شد.

مهمترین خدمتی که وات به جامعه علمی کرد توسعه ماشین بخار بود که موجب شد جامعه بشری از عصر کالسکه و قایقهای پارویی وارد عصر اسب بخارهای صنعتی شود.

این قالب گچی پیچیده برای ساخت یکی از 26 مجسمه ای که قفسه های گارکاه وات را پر کرده بودند استفاده شده است.

کارشناسان موزه علوم لندن در کنار این قالب، قالبهای دیگری را هم برای سرهای شیرها و آپولو و کوپید (دو رب النوع یونان باستان) کشف کردند.

برای تهیه این مجسمه، قالب گچی با یک اسکنر مثلثی رنگی اسکن شد و یک قالب دیجیتالی مطلوب که بتوان با استفاده از آن یک مجسمه ساخت به دست آمد.

این مجسمه جدید در نمایشگاه "جیمز وات و دنیای ما" که قرار است 23 مارس در موزه علوم لندن برگزار شود پرده برداری خواهد شد.

براساس گزارش دیلی میل، زمانی که وات در سال 1819 درگذشت کارگاه و خانه اش در نزدیکی بیرمنگام قفل شدند.

در سال 1924 کل کارگاه، شامل درها، پنجره ها، نورگیرهای شیروانی، کف پوشها و 6 هزار و 500 شیء که توسط وات استفاده و یا اختراع شده بودند به موزه علوم لندن منتقل شدند.

نو از کهنه

دانشمندان این مجسمه جیمز وات را با استفاده از فناوری سه بعدی و اسکن یک قالب قدیمی از سر این مخترع و مهندس عصر انقلاب صنعتی ایجاد کرده اند.

این قالب در سال 1807 ساخته شده است

قالب اصلی

این یک قالب گچی است که در کارگاه جیمز وات کشف شد

فناوری قرن 21 برای احیای مخترع قرن 19

دانشمندان با استفاده از یک اسکنر مثلثی یک قالب دیجیتالی عالی را به دست آوردند

رونمایی

این مجسمه در 23 مارس در نمایشگاه "جیمز وات و دنیای ما" در موزه علوم لندن پرده برداری می شود

وات در سال 1819 درگذشت. در سال 1924 کل کارگاهش به این موزه در لندن منتقل شدند