گزارش تخلف 11 میلیارد دلاری دولت از بودجه 89 هفته آینده در صحن مجلس

حمید رضا کاتوزیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر گفت: کمیسیون انرژی مجلس طبق ماده 233 آیین نامه داخلی گزارشی از انحرافات دولت در 9 ماهه اول سال 89 از قانون بودجه تهیه کرده که این گزارش هفته آینده در صحن مجلس قرائت خواهد شد.

وی گفت: این انحراف نشان می دهد دولت نزدیک به 11 میلیارد و 200 میلیون دلار دریافتی خود از فروش نفت خام را که بخشی از آن مربوط به اسفند سال گذشته و بخشی مربوط به اختلاف قیمت تعیین شده برای نفت خام در بودجه نسبت به قیمت واقعی فروش است و باید به حساب ذخیره واریز می شده، واریز نکرده است.

کاتوزیان خاطر نشان کرد: دولت این مبلغ را به ریال تبدیل کرده و به ردیف درآمدهای عمومی دولت ریخته است در حالی که این مبلغ نباید به این ردیف واریز می شد.

وی ادامه داد: حسابی که درآمد حاصل از فروش نفت به آن واریز شده 44 هزار میلیارد باید باشد که از آنجا که دولت در این بخش با کسری مواجه بوده از درآمد نفت این کسری را جبران کرده است.

رئیس کمیسیون انرژی یادآور شد: علت کسری حساب ذخیره ارزی به همین دلیل است و ما در پی این موضوع جلسه ای با خزانه داری کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت نفت برگزار کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که این انحراف از بودجه اتفاق افتاده است.

کاتوزیان گفت: طبق قانون بودجه باید 7/7میلیارد دلار به وزارت نفت برای توسعه میادین داده می شد که این مبلغ واریز نشده و صرفا وزارت نفت مقداری از صادرات میعانات گازی درآمد داشته که آن هم صرف بودجه جاری شده است.

وی با بیان اینکه این گزارش نهایی شده خاطر نشان کرد: گزارش مذکور هفته آینده در صحن مجلس قرائت خواهد شد.