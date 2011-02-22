انقلاب ملل عربی به مقابله با تجاوزات اسرائیل هم خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین سوریه امروزدر مقاله ای که به قلم "عزالدین درویش" به رشته تحریر درآمده می نویسد: اسرائیل این روزها با نگرانی و اضطراب حوادث و تحولات خاورمیانه از جمله انقلاب های مردمی علیه رژیم های مستبد وابسته به غرب را دنبال می کند.

تشرین درادامه خاطرنشان می سازد: اسرائیل و آمریکا براین باورند که حوادث اخیر منطقه ضربه سنگینی به مواضع، سیاست ها و دسیسه هایشان در خاورمیانه به ویژه آنچه به اشغالگران اسرائیلی و روند مذاکرات سازش درباره شهرک سازی متعلق می باشد، وارد آورد.

این روزنامه تاکید می کند: هرچند که این انقلاب های مردمی به نام رهایی از رژیم های سرکوبگر عربی برپا شد اما اهداف دیگری را از جمله رسیدگی به مسائل ملی و میهنی اعراب دنبال می کند که به لحاظ اهمیت کمتر از آن هدف اصلی نیست.

اسرائیل و آمریکا به این نتیجه رسیده اند که این حرکات عظیم مردمی درنهایت منجر به عمل مشترک بین ملت ها یعنی مقابله با تجاوزگری اسرائیل تبدیل می شود.

کسانی که براین باورند که انقلاب های مردم مصر تنها به برقراری دموکراسی و بالابردن سطح معیشی شان خلاصه می شود سخت در اشتباه هستند.

آن دسته از کسانی که حوادث منطقه و به ویژه جهان عرب را دنبال می کنند خود دریافتند که ملت های عربی ممکن است دربرابر موضوعات مهمی روحیه چشم پوشی داشته باشند اما دربرابر موضوع زمین و کرامت انسانی هرگز کوتاه نمی آیند.

بسیار طبیعی است که این اراده ملی عربی منبع نگرانی اسرائیل و حاکمان مستبد عربی تبدیل شود آنان خوب می دانند که امت عربی دیوار عادی سازی روابط با تل آویو را درهم می شکنند.

تشرین درپایان تاکید می کند: شاید وتوی اخیر آمریکا علیه پیش نویس محکومیت شهرک سازی تلاش روشنی از سوی دولت اوباما برای بالابردن سطح روحیه اسرائیلی ها باشد.



درعین حال به اسرائیلی ها حمایت نامحدود آمریکا را که در همه شرایط و زمان شامل حالشان می شود، یادآوری کند و متذکر شود اما درهرحال سران اسرائیلی از تحولات کنونی منطقه در نگرانی بی سابقه ای به سر می برند.