انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات کرمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اعضای شورای مرکزی خانه مطبوعات کرمان صبح سه شنبه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان، مدیر روابط عمومی استانداری کرمان و بازرسان خانه مطبوعات، اعضای هیئت مدیره این خانه را انتخاب کردند و عملا پس از دو سال تعطیلی این نهاد کار خود را آغاز کرد.

در این جلسه با توافق اعضاء سید ابراهیم یزدی سردبیر هفته نامه ثارالله کرمان به عنوان مدیر اجرایی خانه مطبوعات انتخاب شد.

همچنین محمد صادق طاهری مدیر مسئول روزنامه واقعه به عنوان رئیس هیئت مدیره و سید نصر الله گنجعلیخانی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره با رای اعضاء انتخاب شدند.

سعید سعیدی و مهدیه مختاری مقدم نمایندگان خبرنگاران در خانه مطبوعات استان کرمان نیز به ترتیب به عنوان خزانه دار و منشی خانه مطبوعات کرمان فعالیت می کنند.

