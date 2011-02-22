به گزارش خبرنگار مهر در قم، این همایش دو روزه که با عنوان مدیران، فرصتها و چالشها برگزار میشود، صبح سه شنبه با سخنرانی دادستان کل کشور حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای و با حضور روئسای سازمانهای قاضایی نیروهای مسلح و دادستانهای نظامی سراسر کشور، معاونین و مدیران کل حوزه ستادی در سالن همایشهای دادگستری استان قم کار خود را آغاز کرد.
بر پایه این گزارش بعد از مراسم افتتاح رسمی این همایش، کمیسیونهای ششگانه پیرامون مسائل مختلفی از جمله مسائل مدیریت درون سازمانی، تعامل سازمان قضایی با نیروهای مسلح، نقش ضابطین در اجرای احکام، مسائل و مشکلات موجود در فرآیند رسیدگی در دادسراها و دادگاههای نظامی، نظام ارزیابی کارکنان، ارزیابی شغلی و... برگزار خواهد شد.
همچنین در ادامه این همایش رؤسای سازمانهای قضایی نیروهای مسلح و دادستانهای نظامی سراسر کشور عصر امروز سه شنبه با آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در محل موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) دیدار خواهند کرد.
سخنران روز دوم این همایش نیز حجت السلام محمد کاظم بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح میباشد و در ادامه نیز معاونین سازمان مباحث و پیشنهادات مختلف خود را مطرح و به نقد و بررسی آنها خواهند نشست.
بر پایه این گزارش عصر روز چهارشنبه نیز معاونین اجرایی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سراسر کشور با حجت الاسلام سید محمد سعیدی، تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) و رئیس ستاد احیای امر به معروف استان قم دیدار و گفتگو خواهند داشت.
با سخنرانی محسنی اژهای؛
همایش دو روزه دادستانهای نظامی سراسر کشور در قم گشایش یافت
قم - خبرگزاری مهر: همایش دو روزه روسای سازمانهای قضایی نیروهای مسلح و دادستانهای نظامی سراسر کشور در قم گشایش یافت.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، این همایش دو روزه که با عنوان مدیران، فرصتها و چالشها برگزار میشود، صبح سه شنبه با سخنرانی دادستان کل کشور حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای و با حضور روئسای سازمانهای قاضایی نیروهای مسلح و دادستانهای نظامی سراسر کشور، معاونین و مدیران کل حوزه ستادی در سالن همایشهای دادگستری استان قم کار خود را آغاز کرد.
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