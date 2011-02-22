شناسایی توانمندیهای 600 هزار بازنشسته نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دقیقی روز سه شنبه در نشست خبری به منظور تشریح و معرفی موسسه سروش منزلت در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، اظهارداشت: حدود 600 هزار نفر بازنشسته نیروهای مسلح در کشور داریم که حوزه هر کدام از این بازنشستگان بر 100 نفر از افراد جامعه تاثیرگذاری دارند.

وی با اعلام اینکه بازنشستگان نیروهای مسلح یک جریان فرهنگی و فرهنگ ساز در جامعه هستند، از تاسیس این موسسه به عنوان فرصت مغتنم برای اعتلای فرهنگی کشور نام برد و افزود: صندوقهای بازنشستگی موتور توسعه کشورها هستند.

دقیقی در توضیح اهداف موسسه سروش منزلت گفت: شناسایی توانمندیها و قابلیتهای بازنشستگان نیروهای مسلح و استفاده از آنها در مسیر تعالی و رشد کشور، از اهداف مهم تاسیس این موسسه است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح همچنین از برگزاری جشنواره جلوه های فرهنگی ویژه بانوان پیشکسوت نیروهای مسلح در اسفند ماه جاری خبر داد و افزود: با توجه به اینکه 12 هزار نفر از بازنشستگان نیروهای مسلح را بانوان پیشکسوت تشکیل می دهند، این جشنواره در راستای شناسایی اطلاعات و توانمندیهای بانوان برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری این جشنواره در 23 اسفند ماه جاری ، گفت: ایجاد تشکل صنفی بانوان، برجسته سازی نقش پر رنگ بانوان پیشکسوت، شناسایی توانمندیها و قابلیتهای بانوان پیشکسوت و انعکاس آن در جامعه با هدف الگو سازی از دیگر اهداف برگزاری جشنواره جلوه های فرهنگی است.