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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۵

لاجوردی:

هیئت کوهنوردی قم از کمبود اعتبارات رنج می‌برد

هیئت کوهنوردی قم از کمبود اعتبارات رنج می‌برد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم کمبود اعتبارات، نداشتن امکانات و مکان مناسب را از جمله مشکلات مربوط به این هیئت ذکر کرد و خواستار حمایت مسئولین از این هیئت شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید مرتضی لاجوردی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران کمبود امکانات و اعتبارات را از مهم‌ترین مشکلات هیئت کوهنوردی و صعودهای وزرشی استان قم دانست و گفت: با توجه به اینکه صخره نوردی یکی از ورزشهای حساس و پرمخاطره است بنابراین باید امکانات آن مناسب باشد ولی متاسفانه ما در این زمینه مشکل داریم و بسیاری از وسایل مورد استفاده این ورزش مستهلک و از بین رفته است.

وی تصریح کرد: از آنجا که وسائل این رشته ورزشی هزینه بر و گران قیمت است بنابراین نیاز است تا مسئولین استان به این امر توجه داشته باشند چراکه این رشته ورزشی در قم علاقه‌مندان بسیاری دارد ولی به دلیل کمبود امکانات و نداشتن مکان مناسب آن گونه که باید از آن استقبال نمی‌شود.

لاجوردی همچنین به تشریح فعالیتهای هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم پرداخت و اظهار داشت: فعالیت این هیئت به طور عمده شامل دو رشته کوهنوردی و صعودهای ورزشی (سنگ نوردی داخل سالن و طبیعت) می‌شود.

وی از جمله برنامه‌های مربوط به هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم را سنگ نوردی عنوان کرد و گفت: در طول سال مسابقات مختلفی در این خصوص با حضور علاقه مندان به این رشته ورزشی برگزار می‌شود.

فعالیت 300 نفر در گروه‌های کوهنوردی

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم یادآور شد: برای آسایش افرادی که در زمینه سنگ نوردی فعالیت می‌کنند سالن جانبازان را اجاره کردیم و تعدادی مربی نیز در نظر گرفتیم تا آموزش‌های لازم را ارائه کنند.

وی اضافه کرد: گروه کوهنوردی وتوس، مهر، کوهنگ و آرمان سپید از گروه تحت پوشش هیئت هستند که دارای مجوز فعالیت هستند و مجوز مابقی گروه‌ها نیز در دست اقدام است.

لاجوردی خاطرنشان کرد: بیش از 300 نفر به طور میانگین در برنامه‌های این گروه‌ها فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 1258873

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