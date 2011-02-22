به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید مرتضی لاجوردی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران کمبود امکانات و اعتبارات را از مهم‌ترین مشکلات هیئت کوهنوردی و صعودهای وزرشی استان قم دانست و گفت: با توجه به اینکه صخره نوردی یکی از ورزشهای حساس و پرمخاطره است بنابراین باید امکانات آن مناسب باشد ولی متاسفانه ما در این زمینه مشکل داریم و بسیاری از وسایل مورد استفاده این ورزش مستهلک و از بین رفته است.



وی تصریح کرد: از آنجا که وسائل این رشته ورزشی هزینه بر و گران قیمت است بنابراین نیاز است تا مسئولین استان به این امر توجه داشته باشند چراکه این رشته ورزشی در قم علاقه‌مندان بسیاری دارد ولی به دلیل کمبود امکانات و نداشتن مکان مناسب آن گونه که باید از آن استقبال نمی‌شود.



لاجوردی همچنین به تشریح فعالیتهای هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم پرداخت و اظهار داشت: فعالیت این هیئت به طور عمده شامل دو رشته کوهنوردی و صعودهای ورزشی (سنگ نوردی داخل سالن و طبیعت) می‌شود.



وی از جمله برنامه‌های مربوط به هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم را سنگ نوردی عنوان کرد و گفت: در طول سال مسابقات مختلفی در این خصوص با حضور علاقه مندان به این رشته ورزشی برگزار می‌شود.



فعالیت 300 نفر در گروه‌های کوهنوردی



رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم یادآور شد: برای آسایش افرادی که در زمینه سنگ نوردی فعالیت می‌کنند سالن جانبازان را اجاره کردیم و تعدادی مربی نیز در نظر گرفتیم تا آموزش‌های لازم را ارائه کنند.



وی اضافه کرد: گروه کوهنوردی وتوس، مهر، کوهنگ و آرمان سپید از گروه تحت پوشش هیئت هستند که دارای مجوز فعالیت هستند و مجوز مابقی گروه‌ها نیز در دست اقدام است.



لاجوردی خاطرنشان کرد: بیش از 300 نفر به طور میانگین در برنامه‌های این گروه‌ها فعالیت می‌کنند.