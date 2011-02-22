به گزارش خبرنگارمهر، تیم امید در حالی با 25 بازیکن تمرینات خود را از روز شنبه گذشته آغاز کرد که به گفته هومن افاضلی سرمربی این تیم برای دیدار با قرقیزستان هیچ بازیکنی از اردوی تیم امید حذف نخواهد شد . بازیکنان حاضر در اردوی تیم امید عبارتند از :



محمد باقر صادقی (ذوب آهن)، محمد صالح خلیل آزاد (راه آهن)، محمد رشید مظاهری و امیر شرفی (استقلال اهواز)، داود نوشی صوفیانی (شهرداری تبریز) شجاع خلیل زاده و رسول کر(مس کرمان)، رضا طلبه ، علی مرزبان ، شهریار شیروند ، جلال الدین علی محمدی (فولاد نطنز)، محمد امین حاج محمدی ، سیامک کوروشی ، مرتضی پور علی گنجی(نفت تهران) ، میلاد نصرتی ( داماش دورود)، مهرداد جماعتی ، بختیار رحمانی (فولاد خوزستان) ، حمید رضا علی عسکری (پرسپولیس)، کمال کامیابی نیا (راه آهن)، حسین ابراهیمی ، مهدی دغاغله و محسن مسلمان (ملوان بندر انزلی)، ایمان موسوی (مقاومت سپاسی)، مسعود ابراهیم زاده (تراکتورسازی تبریز)، آرش افشین(فولاد خوزستان).



احسان حاج صفی و کریم انصاریفرد دو بازیکن بزرگسال تیم امید به دلیل غیبت در اردوی قبلی تیم امید برای دیدار با قرقیزستان به اردوی این تیم دعوت نشده اند.

تیم امید از ساعت 16عصر امروز سه شنبه در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی تمرینات تاکتیکی دیدار با قرقیزستان را مرور خواهد کرد و آخرین تمرین این تیم صبح فردا چهارشنبه با انجام یک جلسه تمرین سبک برگزارمی شود.

به گفته سرمربی تیم امید، 18 بازیکن اصلی برای دیدار مقابل قرقیزستان یک ساعت پیش از دیدار با قرقیزستان معرفی خواهند شد .

دیدار تیم‌های فوتبال امید ایران و قرقیزستان از مرحله سوم مقدماتی المپیک لندن ساعت 15 روز چهارشنبه چهارم اسفندماه با قضاوت "چایا عالی مهاپاپ" از تایلند در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.