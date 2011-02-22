مسابقات جشنواره ورزشی معلولان ناشنوا در ایلام پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، دراین دوره از مسابقات که با حضور بیش از100 ورزشکار از سراسر استان در رشته های فوتبال، دو و میدانی، تنیس روی میز آقایان و بانوان در سالن ورزشی شهدای قلاویزان شهر ایلام برگزار شد، نفرات برتر معرفی شدند.



نفرات برتر در رشته دو و میدانی آقایان به ترتیب

میثم تاج فر از ایلام اول

محراب خانی از ایوان دوم

امیرحسین بساطی از دره شهر سوم



نفرات برتر در رشته تنیس روی میز آقایان به ترتیب

نظر مهدوی از ایلام اول

علی هادیزاده از آبدانان دوم

علی اکبری از دهلران سوم



نفرات برتر در رشته تنیس روی میز بانوان به ترتیب

مرضیه شیری از دره شهر اول

طیبه احمدی از دهلران دوم

صدریه اکبری از ایلام سوم



تیمهای برتر در رشته فوتسال به ترتیب

تیم فوتسال بهزیستی استان کسب مقام اول

تیم فوتسال شهرستان سرابله کسب مقام دوم

تیم فوتسال شهرستان ایلام کسب مقام سوم