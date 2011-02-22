به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، مربی پیشین میلان در جشن قهرمانی جام ملتهای آسیا 2011 گفت: ما در نقطه شروع قرار داریم. آرزوی من این است که فوتبال در ژاپن مانند هر صنعت دیگری رشد کند و من بتوانم نقش سازندهای در آن داشته باشم.
مربی 57 ساله ایتالیایی که توانست با ژاپن به قهرمانی جام ملتهای آسیا در دوحه برسد، افزود: نه تنها می خواهم با ژاپن به جام جهانی بروم بلکه تلاش می کنم تا تیمی آماده کنم که توان رقابت با قدرتهای جهان را داشته باشد.
زاکرونی خاطرنشان کرد: فوتبال ژاپن توانسته توجه بیشتری را در جهان به خود جلب کند و در ایتالیا نگاه مردم به فوتبال ژاپن بهتر از گذشته شده است. من امیدوارم به این ترتیب بازیکنان ژاپنی بیشتری به لیگهای اروپایی بروند.
تیم ملی فوتبال ژاپن در پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا با برتری مقابل استرالیا عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
نظر شما