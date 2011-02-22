شرکت 114 هزار همدانی در کلاسهای آموزشی منکرات سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، جواد بیات در نشستهای هماهنگی برگزاری همایش ملی نقش امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت پایدار و سلامت روانی در جامعه، اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر فریضه‌ای دینی است که باید برای اقشار مختلف جامعه به صورت واقعی تبیین شود.

بیات با تاکید بر نقش رسانه ها در ترویج امر به معروف در جامعه، گفت: راه‌اندازی سایت اطلاع‌رسانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ضروری است.

جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان از بهره‌گیری ظرفیت بسیج برای آشنایی اقشار مختلف مردم با فتنه و تعمیق بصیرت، در استان همدان خبر داد و خاطرنشان کرد: تاکنون 114 هزار نفر از دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم با حضور در کلاس‌های آموزشی با معروفات و منکرات سیاسی آشنا شده‌اند.

مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان نیز گفت: سازمان‌ها و نهادهای مسئول باید بستر و حمایت لازم را در اجرای این فریضه مهم فراهم کنند.

حجت لاسلام علی امامی فر خاطرنشان کرد: امروز باید کارها و نتایج جلسات را به سمت عملی شدن پیش ببریم تا آثار و برکات این جلسات دوچندان شود.