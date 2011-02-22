روایتی متفاوت از تبار قذافی/ خاله و پسرخاله یهودی دیکتاتور چه می گویند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المستقبل العربی، "راشل سعاده" و "جویتا براون" خاله و پسر خاله رهبر لیبی در این گفتگو "معمر قذافی" را یهودی می دانند.

مجری در ابتدای برنامه تلویزیون رژیم اسرائیل می گوید: همچنان این سوال را از خود می پرسیم که آیا قذافی یهودی الاصل است؟ شما از چه وقتی می دانید که پدر و مادر قذافی یهودی الاصل هستند؟



راشل خاله قذافی می گوید: در اسرائیل پدر و پدر بزرگم به ما گفتند که روابط محکمی با خانواده قذافی دارند و مادر قذافی خواهر مادر بزرگ من است. مادر قذافی هرگز مسلمان نشد بلکه با یک شیخ عرب مسلمان فرار کرد. وی بر دین یهودی خود بود و از دست همسر اول خود با یک شیخ عرب مسلمان فرار کرد.



"جویتا براون" ( پسر خاله قذافی) نیز در این باره گفت: خواهر مادربزرگم از همسر اول خود دارای فرزندی بود و پدر قذافی یک یهودی بود که با یک زن یهودی ( مادر قذافی ) ازدواج کرده بود و در نتیجه آنها صاحب فرزندی یهودی به نام معمر شدند.

تصویر خاله قذافی در شبکه 2 رژیم صهیونیستی



جویتا براون در ادامه گفت: همسر اول مادر قذافی ( پدر اصلی قذافی) با وی رفتار خوبی نداشته و لذا مادر قذافی همراه با فرزندش ( معمر) با آن شیخ مسلمان یعنی " محمد بومنیار القذافی" فرار کرده است. یعنی قذافی به دست "محمد بومنیار" تربیت شده و فرزند او نیست. لذا قذافی نه تنها یهودی الاصل است بلکه طبق دیانت یهود او یک یهودی است.

لازم به ذکر است مادر قذافی از یهودیان ساکن لیبی بوده و در نسب یهودی مادر وی تردیدی نیست ولی در خصوص پدر وی اختلافاتی وجود دارد و عده ای او را فرزند یک خلبان فرانسوی یهودی می دانند که "البار بریزوسی" نام دارد و در سالهای 1915 تا 1943 به لیبی مسافرت کرده و در ارتش فرانسه خدمت می کرده است.



"جک تیلور" نویسنده کتاب "اوراق موساد" قذافی را یک یهودی متولد شده از یک مادر یهودی می داند.

گزارشی در سال 1970 در روزنامه ایتالیایی" اوجی" منتشر شده که در آن قید شده بود که قذافی از طرف مادر یک یهودی است که در منطقه "سرت" لیبی می زیسته و دلایل مستند برای آن ذکر کرده بود.



همچنین در سال 1972 نامه ای از سوی کاردینال شهر میلان به زبان ایتالیایی به وزارت خارجه لیبی ارسال شده که توسط سفیر وقت خلیفه عبدالمجید المنتصر به عربی ترجمه شده و در آن نامه از زبان کاردینال خطاب به قذافی آمده است : تو را به خون یهودی و مسیحی که در رگهایت جریان دارد قسم می دهم و خطاب می کنم تا در نزدیک کردن ادیان سه گانه تلاش نمایی.



مخالفان دولت لیبی معتقدند: قذافی روز 7 آوریل هر سال را برای اجرای احکام اعدام محکومان سیاسی انتخاب می کند زیرا این روز منطبق با عید فطر تلمودی است. قذافی علاقه زیادی به ملاقات با تاجر یهودی "یعقوب نمرودی" دارد.



همچنین قذافی طرح تشکیل دولت واحد "اسراطین" را برای حل مشکل فلسطین مطرح کرده و به اعتقاد قذافی هیچ دشمنی بین عرب و یهود وجود ندارد و یهودیان پسر عموهای اعراب عدنانی هستند و از نسل ابراهیم علیه السلام می باشند و هنگامی که یهودیان قتل عام شدند این اعراب بودند که به آنها پناه دادند و میزبانی کردند و در کنار خود و در شهرهایشان آنها را جای دادند و لذا مانعی ندارد یک دولت واحد از یهودیان و اعراب فلسطینی تشکیل شود و نام ان را "اسراطین" بگذارند.