به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه کلان‌شهرهای کشور نسبت به ارائه 20 پیشنهاد به کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی اقدام نموده که همه پیشنهادات به صورت مستقیم با حوزه حمل و نقل و ترافیک مربوط است.

در مقدمه پیشنهادات ارائه شده، شهرداران کلان‌شهرها خواستار مساعدت در اجرای کامل مفاد قوانین موجود به خصوص قوانین مالیات بر ارزش افزوده، حمل و نقل و سوخت، هدفمند کردن یارانه‌ها و بودجه‌های سالانه شده و سپس 20 پیشنهاد مورد نظر خود را به شرح زیر اعلام نمودند:

1- نظر به عدم تناسب نرخ CNG و LPG نسبت به سایر سوخت‌ها و افزایش غیر قابل توجیه نرخ آن‌ها که مغایر با سیاست‌های عمومی دولت محترم در جایگزینی سوخت گاز به جای سوخت‌های دیگر است، لازم است نسبت به تجدید نظر در قیمت CNG و LPG اقدام عاجل به عمل آید.

2- با توجه به اثرات تغییر نرخ سوخت در هزینه اتوبوسرانی‌ها، ضروری است قبل از حذف یارانه سوخت اتوبوس‌ها نسبت به اصلاح نرخ سوخت اقدام و از افزایش مکرر نرخ سوخت خودداری شود.

3- نظر به نقش حمل و نقل عمومی در جابه‌جایی مسافران، پیشنهاد می‌شود سهمیه روزانه سوخت برای هر دستگاه اتوبوس در فصول بهار و پاییز بر مبنای 150 لیتر و در فصول تابستان و زمستان بر مبنای 130 لیتر و برای تاکسی‌های دوگانه‌سوز نیز بر مبنای 130 لیتر در روز اصلاح گردد.

4- برای استفاده به موقع و به جا از کمک‌های دولت محترم، پیشنهاد می‌شود یارانه‌های مربوط به حمل و نقل عمومی بخش خصوصی بر اساس شاخص‌های تعیین شده به صورت مستقیم به حساب شهرداری‌ها یا اتوبوسرانی‌ها واریز شود.

5- با عنایت به این که شهرداری‌ها ملزم به تقبل افزایش نرخ سوخت و برق مربوط به حمل و نقل شهرها هستند، پیشنهاد می‌شود مطابق با راهبردهای قانون قبل از شارژ یارانه‌ها به حساب شهروندان، دولت محترم نسبت به تعیین سهم یارانه حمل و نقل در سبد یارانه‌ها اقدام نماید.

6- نظر به مسئولیت مستقیم و قانونی شهرداری‌ها در حمل و نقل عمومی، لازم است کلیه امور مرتبط از جمله پرداخت یارانه‌ها از طریق شهرداری‌ها انجام شود.

7- با توجه به ضرورت گسترش هر چه سریع‌تر سیستم اتوبوس‌های تندرو (BRT) و مسیرهای ویژه و استقبال شهروندان از این سیستم،‌ انتظار می‌رود همکاری پلیس راهور با شهرداری‌ها در اجرا و توسعه سیستم مذکور تقویت و نهادینه گردد.

8- با عنایت به صراحت ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ضروری است سهم شهرداری‌ها از محل 30 درصد ماده مذکور بابت جبران افزایش هزینه‌های شهرداری‌ها به خصوص در ارتباط با توسعه حمل و نقل عمومی، یارانه‌های سود تسهیلات و سهم 50 درصد دولت از محل وجوه اداره شده، مشخص، تأمین و پرداخت شود.

9- با توجه به جایگاه قانونی شوراهای اسلامی شهرها و اشراف شوراها نسبت به تعیین نرخ کرایه‌های حمل و نقل شهری، ضروری است متناسب با افزایش هزینه‌ها مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌ها به مرجع قانونی آن یعنی شوراها محول شود.

10- نظر به افزایش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم حمل و نقل در شهرها، لازم است در بودجه سال 90 اعتبارات سالانه متناسب با ماده 10 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی، به شهرداری‌ها اختصاص یآبد.

11- با توجه به این واقعیت که هنوز بنزین با قیمت قبل از اعمال قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دسترس شهروندان قرار دارد، به منظور برآورد واقع‌‌بینانه حجم افزایش تقاضای حمل و نقل همگانی، لازم است این برآورد بر اساس شاخص‌های واقعی جاری در شرایط دریافت سوخت با نرخ پس از اعمال قانون و کسب نظر شهرداری‌های کلان‌شهرها صورت گیرد.

12- نظر به دریافت وجه اضافی از شهرداری‌ها، لازم است شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به اعاده وجوه اضافی دریافتی بابت گازوییل اقدام عاجل به عمل آورد.

13- با عنایت به اعلام پرداخت صد در صد وجه مصرفی گاز اتوبوس‌ها تا 100 متر مکعب، درخواست می‌شود این وجه به صورت مستقیم به حساب اتوبوسرانی‌ها واریز گردد.

14- نظر به تصریح ماده 13 قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی که تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطار شهری را بر اساس کم‌ترین تعرفه تعیین شده تصویب کرده، درخواست می‌شود این امر در مورد کلیه شهرداری‌ها به صورت یکسان اعلام و اعمال گردد.

15- نظر به افزایش هزینه‌های جاری سالانه در شهرها با فرض عدم افزایش سایر اقلام مربوط به حمل و نقل شهری از قبیل لاستیک، روغن، قطعات یدکی، ضد یخ، حق بیمه، دستمزدها و ... ، پیشنهاد می‌شود نرخ کرایه تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها نیز متناسب با این هزینه‌ها افزایش یآبد و نیز حق افزایش نرخ کرایه‌ها برای شورای اسلامی شهرها محفوظ بماند.

16- از آن‌جا که ورود کنترل نشده مسافربرهای شخصی و آژانس‌‌ها به جابه‌جایی مسافران، تعرفه‌های مصوب در مورد تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها را مخدوش و بلا اثر می‌سازد، لازم است از هر گونه افزایش نرخ و تخلف توسط مسافربرهای شخصی و آژانس‌ها جلوگیری شود.

17- نظر به جایگاه قانونی و اجرایی شهرداری‌ها در ارائه خدمات مربوط به حمل و نقل و ترافیک، انتظار می‌رود وزارت کشور، ستاد مدیریت سوخت و سایر مراجع در مراحل تصمیم‌گیری پیرامون این بخش، از مدیران حمل و نقل و ترافیک شهرداری‌ها نیز دعوت نمایند تا مسائل با مشارکت هر چه بیشتر بررسی و تصمیم‌گیری شود.

18- با توجه به این که به منظور تقویت ناوگان اتوبوسرانی، یکی از راهکارهای کوتاه مدت تعمیر و نوسازی و استفاده از اتوبوس‌های متوقف شده است و با عنایت به این که راه‌اندازی این اتوبوس‌ها مستلزم هزینه‌های اضافی تعمیر و نگهداری است، لازم است در اسرع وقت دولت محترم اعتبارات مورد نیاز را برای این امر اختصاص دهد.

19- نظر به تفاوت شرایط اقلیمی و سایر ویژگی‌های استان‌های کشور، لازم است تعیین سهمیه سوخت سیستم‌های حمل و نقل استان‌های مختلف متناسب با مقتضیات هر استان تعیین شود.

20- با عنایت به ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده که 10 درصد قیمت فروش بنزین و مواد نفتی و 5 درصد فروش نفت کشور را به عنوان عوارض شوراها تعیین نموده، لازم است با توجه به تغییر قیمت حامل‌های انرژی، عوارض شهرداری‌ها بر اساس قیمت فروش برابر قانون به صورت کامل پرداخت شود.

در این نامه همراهی و همکاری کلان‌شهرها و استفاده کامل از ظرفیت شهرداری‌ها در اجرای هر چه موفق‌تر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.