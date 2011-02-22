انجمن تئاتر آزاد خواستار جلوگیری از تخلیه ملک در اختیار انجمن شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی سال‌های گذشته همواره مشکلات متعددی برای انجمن هنرمندان تئاتر آزاد رخ داده است. بسیاری از هنرمندان و اعضای این انجمن که از بازیگران با سابقه تئاتر آزاد هستند و زمانی در سالن‌های نصر و پارس که دیگر تبدیل به مخروبه شده‌اند، فعال بوده و هنرنمایی می‌کردند.



این روزها حکم تخلیه ملکی که در اختیار این انجمن قرار دارد باعث نگرانی 500 نفر اعضای انجمن هنرمندان تئاتر آزاد شده است. علی‌اصغر صباح کوهی عضو هیئت مدیره انجمن هنرمندان تئاتر آزاد در این باره به خبرنگار مهر گفت: از طرف املاک شهرداری کل به ما گفته شده که باید ملکی را که به صورت استیجاری در اختیار انجمن است تخلیه کنیم.



وی افزود: پیش از این نیز چنین مشکلی برای ما رخ داده بود که قوتی از دکتر قالیباف شهردار تهران تقاضای حمایت کردیم به ما اجازه دادند همچنان در این مکان بمانیم. اما متأسفانه در این خصوص مکتوبی نداریم که ارائه دهیم.











عضو هیئت مدیره انجمن هنرمندان تئاتر آزاد با اشاره به ارسال نامه‌ای به دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران گفت: در این نامه از شهردار تهران تقاضا کردیم که لطف کنند و مکان فعلی را در اختیار انجمن قرار دهند. یا در صورت امکان مکان بزرگتری را به ما اختصاص دهند. البته تقاضا کردیم در صورت امکان مکان فعلی را که در آن حضور داریم به صورت اقساط به انجمن هنرمندان تئاتر آزاد واگذار کنند تا از سرگردانی رها شویم.



هنرمندان تئاتر آزاد این روزها در شرایط نامناسبی به سر می‌برند. برخی از هنرمندان با سابقه این عرصه در شرایط نامناسبی از دنیا رفتند و برخی دیگر در شرایط و وضعیت مادی نامناسبی زندگی می‌کنند.