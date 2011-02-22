حمایت امداد گلستان از آلونک نشینان گرگانرود/ نوشدارویی بعد از مرگ!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، "عباس و مدینه" دو زوج کهنسال و سالخورده آلونک نشین حاشیه گرگان رود بودند که کلبه آنها آذرماه سالجاری طعمه حریق شدند که منجر به کشته شدن مدینه و سوختگی شدید عباس شد.

این دو شهروند گلستانی که سالها آروزی حمایت مسئولان را داشتند و مورد بی توجهی آنان قرار گرفته بودند، اکنون دستگاههای مختلفی داعیه حمایت از آنان را مطرح کرده اند.

پورتال اطلاع رسانی امداد گلستان، یکماه پس از وقوع آتش سوزی کلبه حاشه رودخانه گرگان رود، صبح سه شنبه سوم اسفندماه به درج خبری در این زمینه پرداخت و اعلام کرد: " منزل مددجوی کمیته امداد گلستان طعمه حریق شد".

براساس اعلام این نهاد، در پی یک حادثه دلخراش منزل پیرمرد و پیر زن مددجوی تحت پوشش کمیته امداد طعمه حریق شد.

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان، این خانواده در حاشیه کنار پل گرگان رود زندگی می کردند و به دلیل مکان بد زندگی، کمیته امداد تلاش کرده و از آنها خواسته بود تا با در اختیار قرار دادن منزل مسکونی مناسب به آنها این خانه را ترک کنند، ولی این خانواده قبول نمی کرد.



این ادعای کمیته امداد گلستان درحالیست که عباس و مدینه ساکنان آلونک حاشیه گرگان رود، هموازه از مسئولان خواسته بودند که برای آنها سرپناهی مناسب تهیه کنند ولی هر دستگاه به بهانه اینکه تامین این نیاز جزو وظایفشان نیست از انجام این تعهد شانه خالی می کردند.

براساس اعلام کمیته امداد گلستان، صبحگاه هنگامی که پیرزن می خواست از منزل خارج شود به گالن نفتی که در کنار بخاری نفتی قرار داشت برخود کرد و نفت بر روی بخاری نفتی و اساسیه منزل ریخت و باعث آتش سوزی و شعله ور شدن یکپارچه منزل شد.

در پی این حادثه، پیرزن و پیر مرد به بیمارستان انتقال داده شدند و پیر زن به دلیل عمق جراحت سوختگی شدید از دنیا رفت و پیرمرد بعد از معالجه سرپایی از بیمارستان مرخص شد.

کمیته امداد امام خمینی (ره) هزینه بیمارستان این خانواده و کفن و دفن پیرزن را پرداخت و منزل و اساسیه ای متناسب با نیاز پیرمرد در اختیار او قرار داد، همچنین این نهاد از سرفصل حمایتی سوانح و حوادث به این پیرمرد شش میلیون ریال پرداخت کرد.

حاجی اکبری مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان و مسئولان منطقه یک گرگان پس از حادثه به دیدن پیرمرد رفتند.

عباس و مدینه به رغم مشکلات فراوان، همچنان با علاقه و عشق در حاشیه گرگان رود زندگی می کردند و در آرزوی حمایت مسئولان حسرت به دل ماندند.

سهم این دو یار عاشق از زندگی، تنها آلونک کوچک و با صفایی در کنار گرگان رود بود که از امکانات زندگی تهی بود.