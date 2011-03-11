محیط زیست دغدغه هیچ کس نیست/ توسعه گراها تمکین نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر صدوق 30 سال از عمرش را در سازمان محیط زیست مسئولیت داشته و به قول خودش برای او افتخاری است. زمانی که از سوی رئیس سازمان محیط زیست کشور در سال 89 برای معاونت محیط طبیعی انتخاب شد خیلی ها برای این انتخاب کلاه از سر برداشتند.

زمان کمی از این انتخاب گذشته بود که اهالی محیط زیست به دلیل ارائه مجوزهای تخریبگرانه در حوزه محیط طبیعی به خصوص بعد از صدور مجوز اکتشاف نفت در پارک ملی کویر نسبت به اقدامات معاونت محیط طبیعی معترض شدند. معاون محیط طبیعی اما از خود دفاع کرد که این مجوز از سوی وی صادر نشده است. گمانه زنی ها آغاز شد. بسیاری از کسانی که از انتخاب صدوق خشنود بودند، معاونت محیط زیست طبیعی را به دلایل متعدد فاقد قدرت لازم برای تصمیم گیری و مدیریت مهمترین حوزه محیط زیست کشور قلمداد کردند. کار به اینجا ختم نشد، قبل از ماجرای مرگ ببر سیبری استعفای محمدباقر صدوق خبر پر اهمیتی در رسانه ها شد، ولی چندی بعد رسانه ها خبر تکذیب استعفای صدوق را منتشر کردند. صدوق می گوید این امضا متعلق به او نبوده و از روی نامه های سابق کپی شده و در اختیار رسانه ها قرار گرفته است. با این حال صدوق در سازمان ماند و مسئولیت مرگ ببر را به عهده گرفت در حالی که مسئولیتی در اینباره نداشت. او در گفتگویی مشروح با خبرنگار مهر پیرامون این موضوعات و مسائلی در محیط طبیعی به طور مفصل پاسخ گفت.

* خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: در سازمان محیط زیست حرفهایی زیادی پیرامون رفتن و ماندن شما مطرح شده است، عاقبت حضور شما در سازمان محیط زیست به کجا ختم می شود؟



ــ زمانی مدیر استان تهران بودم، سازمان مدیریت برنامه وقت مرا خواست و صبحتهایی از سوی دولت برای مدیریت در سطح کلان و ملی مطرح شد. من به دلایلی که برای خودم اهمیت داشت سازمان را دوست داشتم و نرفتم. چرا که باید ارتباطم را با محیط زیست قطع می کردم. از سال 57 استخدام سازمان محیط زیست بوده ام. به همین خاطر همیشه در طول مدیریتم صادقانه کار و صحبت کرده ام. در همین ماجرای ببر، من اعلام کردم ببر ماده هم مثل ببر نر مبتلا به مشمشه است که اگر این ببر مرد کسی نپرسد اگر سالم بود چرا مرد. ما باید صادق باشیم. من همیشه با صداقت حرف زده ام و به همین دلیل مسئولان از حرف زدن من خوششان نمی آید.

* وقتی شما در سازمانی هستید که دو جور حرف زده می شود چرا خودتان استعفا نمی دهید و عطای کار را به لقایش نمی بخشید؟



- بعضی از دوستان و دلسوزان محیط زیست می گویند باید بمانم. می گویند همین که اسمت اینجا باشد و حتی سایه ات باشد بهتر از نبودن است. من آدم معتبری نیستم ولی معتقدم اگر کسی در هر حوزه ای خوش نام باشد و استخوان خرد کرده باشد و بتواند حرکت کند، بقیه پرسنل به خاطر او فعالیت می کنند و دنبالش می دوند. در مدیریتم در استان تهران رابطه عاطفی شدیدی بین نیروها و من بود و این کار را ساده می کرد، خیلی از نیروها می گفتند به عشق من کار می کنند.

* شما گفته اید که چند ماه آینده بازنشست می شوید، زمزمه هایی هم شنیده می شود که کسانی جایگزین شما انتخاب شده اند در این مورد چه نظری دارید؟





- من تا چند ماه دیگر بیشتر در سازمان نیستم در مورد گزینه جایگزین هم چیزی نمی دانم.

* در این مدتی که هستید می خواهم از آخرین وضعیت تالابها از شما سوال بپرسم. وضعیت تالابها در این چگونه است؟

- بعضی از تالابهای ما وضعیت مناسبی دارند اما بعضی از آنها هم به دلیل شرایط اقلیمی و ندادن حق آبه و سد سازیهای بی رویه و بی توجهی به ارزیابی دقیق زیست محیطی، تخریب شده اند. بعضی از تالابها مثل هامون به دلیل چالشهای سیاسی که با افغانها داریم و آنها آب رودخانه هیرمند را نمی گذارند وارد کشور شود، خشک شده است. تالاب هور العظیم مساحتش یک سوم شده است. آب سمت عراق نمی رود و آنها معتقدند که ما سد زده ایم و اجازه ورد آب نمی دهیم اما ما معتقدیم در حکومت قبلی از تالاب هورالعظیم استفاده های نابجایی شده و کار به خشک شدنش رسید. تالابهای شاخص ما مانند انزلی مشکلی ندارد. بالای هفت میلیارد تومان اعتبار برای لایروبی تالاب هزینه شده است. جایکا سازمان که خدمات فنی می دهد از اردیبهشت مستقر می شود. بعضی تالابها نیز مانند حسن لو در آذربایجان غربی توسط خود مردم احیا شده است. تالابهای آلما گل و آجی گل و آلاگل هم وضعیت خوبی دارند و از لیست مونترو بیرون آمده اند.

* مشکل تالابهای ایران چیست؟





- مهمترین مشکل تالابها اب است. تالاب پریشان آبش توسط چشمه های زیرزمینی تامین می شود که نزدیک به هزار چاه اطراف آن حفر شده که 300 چاه آن غیر مجاز است اما مردم محلی به کمک محیط زیست بخشی را احیا کرده اند.

* طرح جامع تالابها چه وضعیتی دارد، قرار بود این طرح بتواند تهدیدات و مشکلات تالابها را شناسایی و رفع کند.

- طرح جامع مدیریت تالابها تهیه شده است و با همکاری آقای شاعری معاونت محیط انسانی در بحث پدیده گرد و غبار هم مدیریت طرح و میزان اعتبار مورد نیاز لحاظ شده است و در صورت تصویب می تواند شرایط تالابها را عوض کند اما باید پذیرفت که مشکل آب در ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای خشک امری طبیعی است و باید به آنها جمعیت زیاد، ایجاد اشتغال و مجموعه عوامل را اضافه کرد که باعث بوجود آمدن این وضعیت برای تالابها و کل محیط زیست کشور شده است.

* به نظر می رسد تا زمانی که تالابها از بین نروند به فکر احیا و ایجاد طرح جامع نمی افتیم، علت چیست؟



- ما در همه کارها همین طور هستیم. دندان ما تا نپوسد تعمیر و درمان نمی کنیم. به عنوان متولی محیط زیست معتقدم باید پیشگری شود ولی دستگاههای اجرایی باید همسو باشند و برای نمونه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی باید سهم و حق آبه تالابها را بدهد تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.



* چرا تعامل نیست و سهم و حق آبه تالابها داده نمی شود، مگر تالابها نیاز آبی طبیعی ندارند؟





- حتما نیاز آبی در بخش کشاورزی بیشتر است. اگر ارزش ریالی تالابها برآورد شود دیدگاهها هم تغییر می کند. هر هکتار 14 هزار دلار ارزش دارند. یعنی خدماتی که تالاب به انسان می دهد اگر به ریال بازگردد بسیار با ارزش می شود و تازه دولت متوجه شده که باید اقتصاد محیط زیست را در برنامه های خود جا دهد و این یک گام به جلو است که اقتصاد سبز نام دارد و پایه های آن ریخته شده است. زمانی که اقتصاد عمومی درس داده می شود اگر می خواستند چیز بی ارزشی را مثال بزنند می گفتند مثلا هوا! ولی امروز متوجه شده ایم که هوا ارزش ریالی بالایی دارد. هنوز حساب نشده ارزش اقتصادی ضرری که آلودگی هوا به مردم و دولت می زند چقدر است. بانک جهانی باید حساب کند ولی ما نمی توانیم حرف بزنیم.

* چرا چنین دیدگاهی اینقدر دیر در محیط زیست و اقتصاد کشور وارد شده است؟





- تعامل میان دستگاهها کم بوده یا اصلا وجود نداشته است. من 30 سال است مدیر هستم. دیدگاههای مسئولان در رده های مختلف متفاوت است. دو دیدگاه مطرح است. اکونومیستها معتقدند باید آنقدر خرابکاری شود که اقتصاد توسعه پیدا کند و وضع مردم که خوب شد برویم محیط زیست را درست کنیم و در مقابل اکولوژیستها هستند که معتقدند نباید به طبیعیت دست زد که این هم اشتباه است و باید راه میانه را طی کرد.



* یعنی با استفاده از طبیعیت به توسعه رسید و توسعه پایدار را لحاظ کرد؟





- بله. در اینصورت هم اقتصاد و هم محیط زیست محفوظ می ماند. اما مهمتر از همه اینها رویکرد و دیدگاههای مسئولان است که با عوض شدن آنها همه چیز به هم می ریزد. در طول دوران انقلاب هیچ نماینده از محیط زیست در مجلس شورای اسلامی نبوده و این ضعف بزرگی است. در گذشته کمیسیونی بود به نام ادارات نخست وزیری که شامل تربیت بدنی و محیط زیست و اوقاف و ... بعد به مرور زمان جزو کمیسیون کشاورزی شدیم ولی حالا حتی نامی از محیط زیست در این کمیسیون دیده نمی شود.

* فراکسیون محیط زیست هست اما توان اجرایی فراکسیون را ندارد.



- بله درست است، فراکسیون قدرت ندارد و باید کمیسیون باشد. چندی پیش آقای تابش در مورد ماجرای مشمشه و مرگ ببر و باغ وحش و مسائلی پیرامون آن دعوت کرد اما هیچ کس نیامد. ما بودیم و باغ وحش و دامپزشکی و...

*آیا این یک ضعف قانونی تلقی می شود؟





نه. کسی دغدغه محیط زیست ندارد. گرد و غبار که اتفاق می افتد همه داد و بیداد راه می اندازند که محیط زیست دارد چیکار می کند؟ ولی وقتی از دستگاهها مسائلی را می خواهیم رعایت کنند تا پیامدهایی مثل گرد و غبار نداشته باشند می گویند شما محیط ایست هستید و رعایت نمی کنند اما وقتی مشکلی از این دست بوجود می آید می گویند محیط زیست دارد چیکار می کند؟ ما که متخصص این کار هستیم پیش بینی می کنیم اما اینقدر بعد اقتصادی ماجرا شیرین است که کسی حاضر نیست ریالی هزینه کند تا مشکلی به بزرگی گرد و غبار در کشور بوجود نیاید و آلودگی تا مرزهای شمالی کشور بالا نیاید. گرد و غبار متعلق به امروز و دیروز نیست. حوادث محیط زیستی مسائلی روندی تدریجی دارند که ناشی از تخریب هستند و حتی احیا هم همین طور است و خزنده عمل می کند. وضعیت هوای تهران در روزنامه های قبل از انقلاب هم هشدار داده بود ولی عمل نشده و در ده ساله اخیر دارد به بدترین وضع خودش را نشان می دهد.

* وضعیت جمعیت و صنایع و خودروها و شهرکهای تولیدی و ... افزایش یافته است.





- بله باید جمعیت، صنعت، خودرو و دیگر مولفه های درگیر را در طی این سالها نگاه کنیم به سادگی مشخص می شود که چرا وضعیت آلودگی هوای تهران به این وضع رسیده است. تخریب و آلودگی دو موضوع مهم در محیط زیست است. تخریب زمانی است که بهره برداری برای معادن و ... رخ می دهد و در فراوریها هم آلودگی خود را نشان می دهد.

* در حوزه محیط طبیعی چه دستگاههای بیشترین مشکل را بوجود می آورند؟





- در بخش طبیعی بیشترین مشکل در دستگاههای مثل راهسازی و نفت و دستگاههای توسعه ای است که تمکین نمی کنند. جایگاه محیط زیست در ایران جایگاه معاون رئیس جمهوری بالاتر از وزیر است و این جایگاه بزرگی است و از وزارتخانه بالاتر است اما متاسفانه تمکین صورت نمی گیرد و این نشان می دهد که محیط زیست در اولویت نیست.

* بحث ادغام دستگاههای مرتبط و تشکیل وزارتخانه محیط زیست، نمی تواند برای تمکین کارامد تر باشد؟





ــ نه فکر می کنم جایگاه فعلی قدرتنمند تر است. باید جایگاه تشکیلاتی را در نظر بگیریم. این موضوع 30 سال است که مطرح است. ولی معتقدم سیستم فعلی کارامدتر است به شرطی که رئیس سازمان اشراف داشته باشد بر وزارتخانه ها و در دولت تاثیر گذار باشد. ما گاهی خود را قاطی اجرا می کنیم و از نظارت غافل می مانیم. برای مثال استخری را در نظر بگیرید، مربی نجات غریق بالای استخر ایستاده و در اب عده ای دارند غرق می شوند و عده ای دارند دیگران را اذیت می کنند، مربی سوت توقف را می زند. اما ما خودمان لخت شده ایم و در استخر پریده ایم و فرصتی برای نظارت نیست. ما نباید در اجرا باشیم این را با تجربه 30 ساله می گویم. نظارت ما تنها بر بخش خصوصی نیست ما باید بر بخش دولتی نظارت داشته باشیم. برای نمونه وزارت کشاورزی به دلایلی که مشخص است نباید فلان سم را وارد کند، آقای وزیر راه که داری راه می سازی این مشکل در ساخت فلان جاده است، ارزیابی دقیق ارائه دهید نه ارزیابی کشکی ...



*وضعیت مدیریت سازمان را چطور می بینید آیا مدیریت محیط زیست می تواند از پس مسائل برآید؟





- قبل از انقلاب آقای فیروز و بعد از انقلاب آقای محمدی زاده هم با کفایت است و هم توانمند است و اینها را نه به قصد چاپلوسی می گویم. چون آدم توانمندی است و مسائل را می گیرد ولی مخالف برخی چیزها هم هست برای نمونه مخالف بستن یک کارخانه ای است عده ای را بیکار می کند. معتقد است باید مسائل همزمان رعایت شود و اصلاح صورت گیرد اما آدم قاطعی است. مدیر خوب و شایسته ای برای سازمان است اما ممکن است بدنه سازمان توان کار با این مدیر توانمند را نداشته باشند. در محیط زیست باید عشق داشت. باید عاشق بود. محیط زیست از محیط طبیعی آغاز شد و اغلب متخصصان این سازمان از محیط طبیعی هستند.

* عامل اصلی تخریب محیط طبیعی در حوزه های مختلف چه چیزی است؟





- توسعه شهرها، رشد جمعیت، جاده کشی، خطوط انتقال نفت و گاز و ... تکه تکه شدن زیستگاهها...

* چرا زیستگاهها جزیره ای شده اند آیا توسعه شهرها به سمت زیستگاهها هم کشیده شده است؟





- جاده از زیستگاه رد شده که زیستگاه را دوپاره کرده است و مسائلی مثل تصادف گونه های وحشی و شکار آنها را بوجود آوده است. ما معتقدیم اگر قرار است راهی ساخته شود طوری ساخته شود که به محیط زیست آسیب نرساند. ما مخالف توسعه نیستیم. معتقدیم حالا که اصرار دارید جاده از دل زیستگاهی بگذرد لااقل پل رو گذر و زیر گذر برای عبور و مرور گونه های وحشی تدارک دیده شود تا آنها با مشکل مواجه نشوند.