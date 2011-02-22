رزمایش های مشترک آمریکا و کره جنوبی افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی امروز سه شنبه در گزارشی به نقل از یک مقام نظامی که خواست نامش فاش نشود، نوشت: کره جنوبی و آمریکا قصد دارند تا سال جاری چندین رزمایش را در جزایر نزدیک به آبهای مرزی کره جنوبی و کره شمالی برگزار کنند.

این خبرگزاری در ادامه نوشت: آمریکا و کره جنوبی هم اکنون در حال گفتگو درباره جزئیات رزمایش های مشترک هستند و قصد دارند تا سال جاری رزمایش زمینی جداگانه ای را خارج از سواحل غربی و شرقی شبه جزیره کره برگزار کنند.

این رزمایش در حالی برگزار می شود که کره شمالی حساسیت زیادی بر روی آن دارد و در سال گذشته نیز به دلیل برگزاری همین گونه رزمایش ها بود که تنشهایی میان دو کشور بوجود آمد و سئول و پیونگ یانگ تا آستانه جنگ پیش رفتند.

