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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۳

در اقدامی تحریک آمیز؛

رزمایش های مشترک آمریکا و کره جنوبی افزایش می یابد

رزمایش های مشترک آمریکا و کره جنوبی افزایش می یابد

یک رسانه کره جنوبی از تصمیم این کشور و آمریکا برای برگزاری رزمایش های مشترک در جزایر نزدیک به آبهای مرزی کره جنوبی و کره شمالی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی امروز سه شنبه در گزارشی به نقل از یک مقام نظامی که خواست نامش فاش نشود، نوشت: کره جنوبی و آمریکا قصد دارند تا سال جاری چندین رزمایش را در جزایر نزدیک به آبهای مرزی کره جنوبی و کره شمالی برگزار کنند.

این خبرگزاری در ادامه نوشت: آمریکا و کره جنوبی هم اکنون در حال گفتگو درباره جزئیات رزمایش های مشترک هستند و قصد دارند تا سال جاری رزمایش زمینی جداگانه ای را خارج از سواحل غربی و شرقی شبه جزیره کره برگزار کنند.

این رزمایش در حالی برگزار می شود که کره شمالی حساسیت زیادی بر روی آن دارد و در سال گذشته نیز به دلیل برگزاری همین گونه رزمایش ها بود که تنشهایی میان دو کشور بوجود آمد و سئول و پیونگ یانگ تا آستانه جنگ پیش رفتند.
 

کد مطلب 1258892

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