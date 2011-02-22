۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

در پنجم و ششم اسفند؛

آموزش اسکی در همدان رایگان می شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تربیت بدنی استان همدان گفت: در دو روز پایانی برگزاری جشنواره زمستانی همدان، آموزش اسکی در این استان رایگان است.

سید عبدی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: هیئت اسکی همدان در این دو روز کلاس آموزش اسکی را بطور رایگان برای علاقه مندان برگزار می کند.

افتخاری اضافه کرد: هیئت اسکی همدان در روزهای پنج شنبه و جمعه این هفته در پیست تاریک دره، اسکی نمایشی را با حضور 100 نفر از اسکی بازان برتر استان همدان برگزار می کند.

افتخاری خاطرنشان کرد: همچنین در دور روز پایانی این جشنواره مسابقات حرکات نمایشی تریال در محل پیست تریال تله کابین گنج نامه برگزار می شود.

افتخاری گفت: هیئت دوومیدانی استان همدان نیز در روز سوم این جشنواره همایش عمومی دو را از تپه هگمتانه به سمت گنج نامه با حضور دوومیدانی کاران قهرمان استان همدان برگزار می کند.

وی با بیان اینکه هیئت کوهنوردی استان همدان نیز مسابقات سنگ نوردی ویخ نوردی را برگزار می کند و صعود کوهنوردان به قله الوند نیز روز جمعه ششم اسفند از میدان گنج نامه انجام می شود، افزود: هیئت دوچرخه سواری استان همدان نیز همایش حرکت دوچرخه سواران کراس را از مقابل موزه دفاع مقدس به سمت تله کابین گنج نامه برگزار خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان بانی برگزاری این جشنواره است، افزود: مسابقات کوهنوردی و سنگ نوردی، اسکی، دوچرخه سواری و دوومیدانی ازجمله برنامه هایی است که توسط اداره کل تربیت بدنی و هیئت های ورزشی استان در حاشیه برگزاری جشنواره زمستانی اجرا می شود.

جشنواره زمستانی استان همدان تا شش اسفند ماه ادامه دارد.

کد مطلب 1258893

