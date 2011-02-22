کنسرت گروه "پارس" با استقبال مخاطبان مواجه شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت گروه موسیقی پارس اجرای ویژه خود را جشنواره موسیقی فجر را در میان استقبال کودکان و علاقمندان به موسیقی کودک به پایان رساند ؛ بخش نخست این اجرا که با رهبری مهرداد تیموری به روی صحنه رفت به اجرای قطعه "کارمن" اثر جرج بیزه در 5 موومان اختصاص داشت و پس از آن نمایش موزیکال "بخت خفته" که داستانی اقتباسی از ادبیات کهن ایران است به سرپرستی مستانه حکیمی نیاسری و تکنوازی پیانو آناهیتا میرزایی به روی صحنه رفت.

داستان بخت خفته روایت داستانی کهن در مناطق مختلف ایران است که به وسیله عرسک های دست ساز روایت شده است، این داستان از طنزی پند آموز برخوردار است که با همراهی با موسیقی زمینه بداهه پردازی و خلاقیت برای کودکان ارکستر بزرگ پارس را فراهم می کرد؛ داستان نمایش موزیکال "بخت خفته" درباره کاراکتری با نام "مظفر" است که مدام احساس بیهودگی می کند و تصوراش این است که در زندگی سکه شانس با او نبوده است و برای پیدا کردن بخت و اقبال خود به دنبال "فلک" می گردد تا از او دلیل بد شومی های زندگی اش را بپرسد در این مسیر با موجودات بسیاری آشنا می شوند که هریک از آنها خواسته خودشان را به مظفر می گویند تا به فلک برسانند و از درد بدشانسی رهایی یابند.

پس از پایان این بخش از اجرای ارکستر "پارس"، کودکان حاضر درتالار اندیشه برای استراحتی کوتاه سالن را ترک کردند و پس از آنتراکت اجرای این گروه از سر گرفته شد.

اجرای گروه کوبه ای موسیقی ایرانی به رهبری امیر حقیری آغازگر بخش دوم از اجرای کنسرت ارکستر کودکان پارس بود در این اجرا دو قطعه "بهمن" و "حماس" با تکنوازی ویولن مینا دوستی به روی صحنه رفت.

پس از پایان این بخش از کنسرت، آخرین قسمت این کنسرت که به نمایش موزیکال رویای پیرمرد اختصاص داشت به روی صحنه رفت، این بخش از اجرا روایتگر داستان پیرمرد وکارگاه عروسک سازی او است که توسط پارمیس عقدایی دختر نوجوان این گروه موسیقی روایت شد همچنین سرپرستی این نمایش موزیکال را لرتا و لیدیا آودیسیان به عهده داشتند.

داستان این پیرمرد از این قرار بود که روزی روزگاری در شهری کوچک و بسیار زیبا پیر مرد خوش اخلاق و هنرمندی زندگی می کرد او شغل بسیار جالبی داشت و برای بچه ها عروسک می ساخت؛ روزی تصمیم گرفت عروسکهایی که ساخته در معرض فروش بگذارد و در حالی که عروسکها را یکی یکی گردگیری می کرد تا در مغازه بچیند با خود فکر کرد در این مدت چقدر به این عروسکها دل بسته و علاقمند شده است و از آنجایی که او خانواده ای نداشت این عروسکها را مانند بچه ها خود می پنداشت و با خود فکر می کرد اگر روزی این عروسکها بتوانند حرف بزنند و حرکت کنند چه احساس خوشی به او دست خواهد داد ؛ در این افکار غوطه ور بود که احساس خواب آلودگی به او دست داد و خیلی زود به خواب رفت کرد و در خواب هریک از عروسکها آرزوی او را همراه با بازی و حرکت برآورده کردند.

درحاشیه

- تالار اندیشه علیرغم بالا بودن ظرفیت صندلی هایی که در خود جای داده است، فضایی مناسبی برای اجرای گروه های بزرگ به ویژه گروه های موسیقی کودکان نیست وعوامل صحنه مجبور بودند زمان طولانی را برای قرار دادن وسایل اختصاص دهند که این مسئله خستگی و کلافگی در کودکان حاضر در سالن را ایجاد کرده بود.

- نمایش موزیکال "بخت خفته" که اقتباسی از داستان های کهن ایرانی بود با پایانی تلخ و خشن که مناسب کودکان نبود به پایان رسید که این مسئله اعتراض برخی از والدین را برانگیخت.

- عروسک هایی که برای نمایش موزیکال "بخت خفته" انتخاب شده بود بسیار کوچک بود و مناسب اجرا روی صحنه این تالار نبود.

-فاصله بین بخش اول و دوم این اجرا بسیار زیاد بود تا جائیکه برخی از تماشاگران در وقت استراحت تالار اندیشه را ترک کردند.