به گزارش خبرگزاری مهر، محققان ورزشی در دانشگاه پورتزماوث با مطالعه بر روی تاثیر ظاهر مربیان بر روی حس رقابت جویی بازیکنان تیم پی به این نکته جالب توجه بردند.

"ریچارد تلول" یکی از محققان حاضر در این پروژه می گوید ما دریافته ایم نحوه پوشش مربیان بر روی دیدگاه بازیکنان از توانایی ها و قابیلتهای مربی تاثیر مستقیمی دارد زیرا بازیکنان برای به دست آوردن مهارتهای تکنیکی و انگیزه بیشتر در حین بازی به صورت مداوم به مربی خود نگاه می کنند. در این حالت مربی که کت و شلوار به تن داشته باشد در دید بازیکن از قدرت استراتژیک بالایی برخوردار است که برای موفقیت در بازی بسیار پر اهمیت است.

به گفته محققان مربیانی که در میدان مسابقه کت و شلوار به تن می کنند نسبت به مربیانی که لباس ورزشی می پوشند، از نظر دانش استراتژیک ظاهری رقابت جویانه تر پیدا می کنند که این ظاهر نیز بر روی بازیکنان تیمشان تاثیری مشابه دارد. در مقابل مربیانی که در میدان تمرین لباس ورزشی به تن می کنند نسبت به آنهایی که لباس رسمی به تن دارند از نظر تکنیکی قدرتمندتر دیده می شوند.

برای انجام این تحقیق، محققان از 97 مرد و زن درخواست کردند تصاویری از مربیان مختلف را در لباسهای متفاوت مشاهده کرده و واکنشهای خود را اعلام کنند. این تصاویر شامل مربیان لاغر اندام در لباس ورزشی، مربیان تنومند در لباس ورزشی، مربیان لاغر اندام در کت و شلوار رسمی و مربیان تنومند در لباس رسمی بوده است.

بر اساس گزارش تلگراف، نتایج نشان دادند از دید داوطلبان مربیان قوی هیکلی که لباس رسمی به تن داشتند نسبت به مربیان لاغر اندامی که لباس رسمی پوشیده بودند از قدرت انگیزشی، تکنیکی و استراتژیکی کمتری برخوردار بوده و در مقابل مربیان لاغر اندام که لباس ورزشی به تن داشتند از قدرت بالای تکنیکی و ایجاد شخصیت رقابتی در میان بازیکنان برخوردار هستند. به گفته محققان تاثیر پوشش مربیان بر روی بازیکنان بسیار بالا و طولانی مدت است.