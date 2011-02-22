دو ورزشکار ووشو ایلام به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرزاد فتاحی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: به دنبال درخشش تیم اعزامی استان ایلام در مسابقات قهرمانی کشور که در شهرستان کرج برگزارشد، عیسی شکری در وزن 60- کیلوگرم و بهزاد منوری در وزن 56- کیلوگرم و کسب مقام سوم مسابقات جهت شرکت در مسابقات جهانی ترکیه به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

مدیر کل تربیت بدنی استان ایلام عنوان کرد: ووشو از جمله ورزشهای قهرمانی استان ایلام است که توجه ویژه مسئولان را می طلبد.

فتاحی گفت: هم اکنون ببش از سه هزار ورزشکار استان ایلام در این رشته ورزشی فعالیت دارند.

هم اکنون 32 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان ایلام فعالیت دارند.