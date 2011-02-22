۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۹

دو ورزشکار ووشو ایلام به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل تربیت بدنی استان ایلام از دعوت از دو ورزشکار رشته ووشو ایلام به اردوی انتخابی تیم ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرزاد فتاحی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: به دنبال درخشش تیم اعزامی استان ایلام در مسابقات قهرمانی کشور که در شهرستان کرج برگزارشد، عیسی شکری در وزن 60- کیلوگرم و بهزاد منوری در وزن 56- کیلوگرم و کسب مقام سوم مسابقات جهت شرکت در مسابقات جهانی ترکیه به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

مدیر کل تربیت بدنی استان ایلام عنوان کرد: ووشو از جمله ورزشهای قهرمانی استان ایلام است که توجه ویژه مسئولان را می طلبد.

فتاحی گفت: هم اکنون ببش از سه هزار ورزشکار استان ایلام در این رشته ورزشی فعالیت دارند.

هم اکنون 32 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان ایلام فعالیت دارند.

