حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص شرایط تیم ملی ایران گفت: تیم ما شرایط خیلی خوبی دارد. شاید تنها مشکل ما مصدومیت محمد کشاورز و افشین کاظمی باشد که روز گذشته کنار تیم تمرین کردند. این دو بازیکن را در تمرین امروز تست می کنیم و اگر آمادگی لازم را داشتند در دیدار روز چهارشنبه مقابل برزیل به میدان می روند در غیر اینصورت در بازی شنبه آینده از وجود این دو بازیکن در ترکیب تیم ملی استفاده خواهم کرد.

وی با تاکید براینکه مشکل مصدومیت محمد طاهری، بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا برطرف شده است، افزود: تیم ملی برزیل با تمام قوا و ترکیبی متشکل از بازیکنان شاغل در لیگ فوتسال کشورهای روسیه، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال به ایران آمده است. تیم برزیل فقط فالکائو و آری را در اختیار ندارد و مشخص است که کار دشواری مقابل این تیم پیش رو داریم. امسال موفق شدیم طلسم پیروزی مقابل روسیه را با حمایت تماشاگران اصفهانی بشکنیم و امیدوارم همین اتفاق برابر تیم برزیل هم شکل بگیرد.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان از شرایط دروازه بانان حاضر در اردوی تیم ملی فوتسال کشورمان گفت: بازیکنان تیم ملی فوتسال روز دوشنبه از من خواستند به مناسبت میلاد حضرت رسول و با توجه به اینکه مصطفی نظری همنام حضرت محمد (ص) است، او را ببخشم. من مخالفتی با درخواست بازیکنان نکردم اما تاکید کردم برای بازگشت دوباره نظری به اردوی تیم ملی باید باشگاه گیتی پسند او را مورد بخشش قرار دهد.

وی در خاتمه تصریح کرد: ظاهرا مصطفی نظری امروز نشستی با مسئولان باشگاه گیتی پسند خواهد داشت تا به مشکلات و حواشی دیدار این تیم با علم و ادب رسیدگی کنند. در صورتی که نظری مورد بخشش باشگاهش قرار گیرد برای اردوهای آینده این دروازه بان را دعوت خواهیم کرد.

تیم ملی فوتسال کشورمان ساعت 17 فردا چهارشنبه در دیداری دوستانه مقابل تیم ملی فوتسال برزیل قهرمان جام جهانی 2008 صف آرایی کند.