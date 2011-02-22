تصویب دو فوریت طرح افزایش سقف اعتبار مازاد درآمد دانشگاه های علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس با 153 رای موافق، 17 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر دو فوریت طرح افزایش سقف مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور را تصویب کردند.

به گزارش مهر، این طرح که به امضای 41 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است با توجه به مناسب نبودن پرداخت های سازمان های بیمه گر به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور در سال 88 تهیه شده است.

بر اساس مقدمه توجیهی این طرح مناسب نبودن پرداختهای سازمان های بیمه گر به دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 88 به گونه ای بوده است که مطالبات دانشگاه ها از سازمان های بیمه گر در آخر سال 88 معادل 1400 میلیارد تومان بوده است و دانشگاه ها نیز معادل این رقم را به شرکت های دارویی، پزشکان، کارکنان و سایر موارد، بدهکار بوده اند.

بر این اساس با توجه به مناسب شدن پرداخت سازمان های بیمه گر و افزایش عملکرد دانشگاه ها و اجرای نظام حسابداری تعهدی درآمدهای اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی افزایش یافته و بیش از رقم پیش بینی شده در رقم بودجه سال 89 کل کشور است، این طرح به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در صورت تصویب ماده واحده طرح، سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور در قسمت درآمدها و هزینه ها به نحوی که در سقف بودجه کل کشور تغییری حاصل نشود از مبلغ 4 هزار میلیارد ریال به 7 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.