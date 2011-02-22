نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در هفت شهرستان گلستان برپا می شود

نادعل یکهنسال در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این نمایشگاه ها کالاهای اولویت دار مانند البسه، پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، برنج ، قند و شکر، لبنیات، گوشت و مرغ عرضه می شود.
وی اظهارداشت: امسال متقاضیان شرکت در نمایشگاه بیشتر شده اند و این نمایشگاه ها در گرگان از 12 اسفند با 210 غرفه گنبد از 15 اسفند با 150 غرفه، مینودشت با 60غرفه از 10 اسفند، آزادشهر با 60غرفه از 5 اسفند، بندرگز با 60غرفه از 15 اسفند کلاله با 60غرفه از 15 اسفند،علی آباد با 60 غرفه از 15 اسفند و کردکوی که هنوز زمان آن مشخص نیست بمدت 10 روز برپا می شود.
وی افزود: کالاها در نمایشگاه با 15درصد زیر قیمت روز عرضه می شود، اما با توجه به اینکه بعضی شرکتها چون به طور مستقیم شرکت کرده اند تا 25 درصد هم زیر قیمت روز کالا عرضه می شو.
وی در ادامه با اشاره به یارانه هر ساله دولت به میوه و مرکبات برای تنظیم بازار پایان سال گفت: امسال میوه و مرکبات نیز مشمول جداسازی یارانه ها از کالا می شوند.
کهنسال تصریح کرد: تعرفه ورود میوه و مرکبات در حال حاضر صفر است و نزدیک به یک هزار تن پرتقال و 500 هزار تن سیب ذخیره سازی شده است.
