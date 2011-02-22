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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۱

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

اجرای مدل حاکمیت خدمات بالینی در بیمارستانهای کشور

اجرای مدل حاکمیت خدمات بالینی در بیمارستانهای کشور

معاون درمان وزارت بهداشت از پیامدهای اجرای مدل حاکمیت خدمات بالینی در بیمارستانها خبر داد و گفت: با اجرای این مدل که از یکماه قبل در بیمارستانهای سراسر کشور اجرا شده کیفیت ارایه خدمات در این مراکز افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن امامی رضوی روز سه شنبه به مناسبت برپایی هشتمین جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی که 7 و 8 اسفند ماه جاری در تهران برگزار می شود، افزود: هیئت امنایی شدن بیمارستانها که منجر به استقلال بیمارستان می شود و ارتقای کیفیت درمانی و بکارگیری پزشکان تمام وقت که اجازه فعالیت خصوصی ندارند اجزای این مدل را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به بومی بودن مدل حاکمیت خدمات بالینی یادآور شد: مدل جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی که از بخش صنعت بازطراحی و بازساخت شده، طی چند سال اخیر به بخش خدمات به ویژه خدمات بیمارستانی  راه یافته است و توجه این مدل، ورود و استقرار سیستم ارتقای کیفیت است.

امامی رضوی پیش بینی کرد با اجرای مدل حاکمیت خدمات بالینی، حرکت به سمت جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در سال آینده شتاب بیشتری گیرد.

وی به الزام برای جدی تر و رقابتی تر شدن بیمارستانها اشاره و تصریح کرد: بر اساس مقررات وزارت بهداشت، بیمارستانها نباید اجرا کننده مدل تعالی باشند بلکه بر اساس تکلیف قانون برنامه پنج ساله، کار اعتبار بخشی و ارزشگذاری بیمارستانها می بایست خارج از سیستم دولتی باشد.

به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، طی سال گذشته 9 بیمارستان هیئت امنایی در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی شرکت کردند و امسال نیز برخی از این بیمارستانها در فرایند این جایزه به رقابت می پردازند.

وی ادامه داد: در سیستم جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی، بیمارستانها بر اساس ارائه خدمات شاخص گذاری و رتبه بندی می شوند که هدف آن ایجاد رقابت بین بیمارستانهاست.

امامی رضوی با تاکید بر اینکه مدل تعالی سازمانی، سیستم بیمارستانها را توانمندتر می کند، اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی ارایه خدمات در بیمارستانها نسبت به دیگر بخشهای خدماتی، مولفه های مختلفی از قبیل تنوع خدمات در آن دخیل هستند.

هشتمین دوره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی هفتم اسفند ماه جاری در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.

کد مطلب 1258901

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