اجرای مدل حاکمیت خدمات بالینی در بیمارستانهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن امامی رضوی روز سه شنبه به مناسبت برپایی هشتمین جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی که 7 و 8 اسفند ماه جاری در تهران برگزار می شود، افزود: هیئت امنایی شدن بیمارستانها که منجر به استقلال بیمارستان می شود و ارتقای کیفیت درمانی و بکارگیری پزشکان تمام وقت که اجازه فعالیت خصوصی ندارند اجزای این مدل را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به بومی بودن مدل حاکمیت خدمات بالینی یادآور شد: مدل جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی که از بخش صنعت بازطراحی و بازساخت شده، طی چند سال اخیر به بخش خدمات به ویژه خدمات بیمارستانی راه یافته است و توجه این مدل، ورود و استقرار سیستم ارتقای کیفیت است.

امامی رضوی پیش بینی کرد با اجرای مدل حاکمیت خدمات بالینی، حرکت به سمت جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در سال آینده شتاب بیشتری گیرد.

وی به الزام برای جدی تر و رقابتی تر شدن بیمارستانها اشاره و تصریح کرد: بر اساس مقررات وزارت بهداشت، بیمارستانها نباید اجرا کننده مدل تعالی باشند بلکه بر اساس تکلیف قانون برنامه پنج ساله، کار اعتبار بخشی و ارزشگذاری بیمارستانها می بایست خارج از سیستم دولتی باشد.

به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، طی سال گذشته 9 بیمارستان هیئت امنایی در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی شرکت کردند و امسال نیز برخی از این بیمارستانها در فرایند این جایزه به رقابت می پردازند.

وی ادامه داد: در سیستم جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی، بیمارستانها بر اساس ارائه خدمات شاخص گذاری و رتبه بندی می شوند که هدف آن ایجاد رقابت بین بیمارستانهاست.

امامی رضوی با تاکید بر اینکه مدل تعالی سازمانی، سیستم بیمارستانها را توانمندتر می کند، اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی ارایه خدمات در بیمارستانها نسبت به دیگر بخشهای خدماتی، مولفه های مختلفی از قبیل تنوع خدمات در آن دخیل هستند.

هشتمین دوره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی هفتم اسفند ماه جاری در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.