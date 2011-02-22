لایحه ساماندهی بازار تهران به شورا ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کاشف با اشاره به هویت بخشی، ساماندهی محلات قدیمی و بافت های تاریخی شهر تهران، بازار تهران و ساماندهی آن را یکی از مهمترین این اقدامات دانست و گفت : کلیات طرح ساماندهی بازار تهران تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید و هم اکنون شورا موظف کرده است تا لایحه ای برای این کار تهیه شود .

وی افزود: برای بازار تهران، 16 طرح موضعی دیده شده است که بعد از تصویب برای طراحی به مشاور سپرده می شود.

کاشف تصریح کرد: این طرح ها می تواند به حفظ هویت تاریخی بازار تهران کمک کرده و بازار را از حالت آشفته و نابسامان خارج کند.

مدیربافت های تاریخی شهرتهران در ادامه تصریح کرد: ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کار در تهیه لایحه در کنار موضوع توجه به کالبد طرح در نظر گرفته خواهد شد تا لایحه ای که تنظیم می شود کامل و جامع باشد .

کاشف در ادامه از تهیه سه طرح موضعی دیگر برای بافت های تاریخی شهر تهران خبر داد و افزود : سه طرح ساماندهی و احیای بافت های تاریخی"چشمه علی"، "برج طغرل" و "ابن بابویه" درمنطقه 20 نیز تهیه شد و پس ازانجام مراحل تکمیل به تصویب رسید.

وی اظهارکرد: این طرح ها که با محوریت هویت بخشی تاریخی و مذهبی به این ابنیه بر مبنای واقع نگاری تاریخی این اماکن تهیه شده است به زودی برای تعیین تکلیف و تصویب نهایی به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 ارائه می شود .

مدیر بافت های تاریخی شهر تهران افزود : این طرح ها پس از تصویب دراین کمیسیون برای اجرا به شهرداری منطقه 20 ابلاغ خواهد شد.