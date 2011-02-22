تیمهای گرجستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان وارد ارومیه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این تیمها متشکل از 52 تکواندو کار، کادر فنی و سرپرست هستند.
اعضای این سه تیم در هتل پارک ارومیه اسکان داده شده اند و برای تمرین و آماده سازی می توانند از سالن 13 آبان این شهر استفاده کنند.
اسامی این سه تیم به شرح ذیل است:
تیم جمهوری آذربایجان (مردان)
- 1 وصال محمداف
- 2 ایلخان عیسی اف
- 3 ووگار کریم اف
- 4 سامیر جوادلی
- 5 روشن محمداف
- 6 ضیاء قاسم اف
- 7 ایلکین شهاب آزاف
-8 صبوحی اسماعیل زاده
-9 داشگین حاجی اف
-10 سنان اسدزاده
-11 نماز حیدراف
-12 بایرامعلی ولی اف
- 13 رشاد احمد اف
- 14 تاوگل بایرام اف
- 15 جیحون حسن لی
- 16 المان علی اف
- 17 علی اکبر امام علی اف - سرمربی
- 18 نیام الدین پاشااف - مربی
- 19 النور امان اف - مربی
20 - گوندوز عبداله اف - مربی
ارمنستان (مردان)
1 - هنریک مظلومیان
2 -هایکاز سامئو لیان
3 - واروژ آقاجانیان
4 - وریک پطروسیان
5 - واهان هارطونیان
6 - لئون پاشابزیان
7 - ماکسیم ساهاکیان
8 - آرمن یره ماین
9 - آران ساهاکیان
10 - سرپرست تیم واردان قهرمانیان
11- مدیر تیم - هراچای گریگوریان
12 - دکتر تیم - لئون آواگیان
13 - - گیورگ دانیلیان
14 - مربی -حجت آران
15 - زورایر مکینیان
گرجستان (مردان)
- 1 وحید جعفرزاده
- 2 گئورگی نیکو لیشویلی
- 3 نوداری گلستانی
- 4 گئورگی انسیانی
- 5 ایراگلی گلنوا
- 6 شوتا قوچیا هویلی
- 7 آرشام انتساری
- 8 یوسب اوسیدزه
- 9 گیتا چرکزیا
-10 ماری شوجاوا
-11 نینو بریدزه
-12 اینگا گاوتارادزه
- 13 سرپرست تیم - بادری مایسورادزه
- 14 مدیر تیم - گئورگی ایوانوشویلی
- 15 مربی تیم - جعفر فاتحی
- 16 امیر فاتحی
بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر باحضور 16 تیم خارجی و 3 تیم داخلی در دو بخش مردان و زنان از پنجم اسفند ماه جاری به مدت دو روز در سالنهای شش هزارنفری غدیر (مردان) و پیام مخابرات (زنان) ارومیه برگزار می شود.
