تیمهای گرجستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان وارد ارومیه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این تیمها متشکل از 52 تکواندو کار، کادر فنی و سرپرست هستند.

اعضای این سه تیم در هتل پارک ارومیه اسکان داده شده اند و برای تمرین و آماده سازی می توانند از سالن 13 آبان این شهر استفاده کنند.

اسامی این سه تیم به شرح ذیل است:

تیم جمهوری آذربایجان (مردان)

- 1 وصال محمداف

- 2 ایلخان عیسی اف

- 3 ووگار کریم اف

- 4 سامیر جوادلی

- 5 روشن محمداف

- 6 ضیاء قاسم اف

- 7 ایلکین شهاب آزاف

-8 صبوحی اسماعیل زاده

-9 داشگین حاجی اف

-10 سنان اسدزاده

-11 نماز حیدراف

-12 بایرامعلی ولی اف

- 13 رشاد احمد اف

- 14 تاوگل بایرام اف

- 15 جیحون حسن لی

- 16 المان علی اف

- 17 علی اکبر امام علی اف - سرمربی

- 18 نیام الدین پاشااف - مربی

- 19 النور امان اف - مربی

20 - گوندوز عبداله اف - مربی

ارمنستان (مردان)

1 - هنریک مظلومیان

2 -هایکاز سامئو لیان

3 - واروژ آقاجانیان

4 - وریک پطروسیان

5 - واهان هارطونیان

6 - لئون پاشابزیان

7 - ماکسیم ساهاکیان

8 - آرمن یره ماین

9 - آران ساهاکیان

10 - سرپرست تیم واردان قهرمانیان

11- مدیر تیم - هراچای گریگوریان

12 - دکتر تیم - لئون آواگیان

13 - - گیورگ دانیلیان

14 - مربی -حجت آران

15 - زورایر مکینیان

گرجستان (مردان)

- 1 وحید جعفرزاده

- 2 گئورگی نیکو لیشویلی

- 3 نوداری گلستانی

- 4 گئورگی انسیانی

- 5 ایراگلی گلنوا

- 6 شوتا قوچیا هویلی

- 7 آرشام انتساری

- 8 یوسب اوسیدزه

- 9 گیتا چرکزیا

-10 ماری شوجاوا

-11 نینو بریدزه

-12 اینگا گاوتارادزه

- 13 سرپرست تیم - بادری مایسورادزه

- 14 مدیر تیم - گئورگی ایوانوشویلی

- 15 مربی تیم - جعفر فاتحی

- 16 امیر فاتحی

بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر باحضور 16 تیم خارجی و 3 تیم داخلی در دو بخش مردان و زنان از پنجم اسفند ماه جاری به مدت دو روز در سالنهای شش هزارنفری غدیر (مردان) و پیام مخابرات (زنان) ارومیه برگزار می شود.