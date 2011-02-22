تکمیل پروژه های نیمه تمام همدان در اولویت است

سید حسین معصوم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه اجرای پروژه‌های عمرانی همدان تا قبل از حاکم شدن سرما به طور جدی اجرا می‌شد، گفت: در این خصوص عملیات اجرایی پلهای رسالت و پژوهش و فرهنگیان در حال انجام است.

وی گفت: در روند اجرایی پروژه تقاطع غیر همسطح فرهنگیان به علت برودت هوا و بارش برف امکان آسفالت‌ریزی وجود نداشت که این امر بهره‌برداری از این پروژه در 22 بهمن امسال را به تعویق انداخت.

مطالعات قطار شهری همدان سال آینده انجام می شود

وی تکمیل زیرساختهای فناوری اطلاعات در شهر و شهرداری و ایجاد ارتباط الکترونیکی چهار منطقه شهرداری و ستاد از طریق ایجاد زیرساختهای لازم را از دیگر برنامه‌های سال آینده عنوان کرد و گفت: پروژه‌های مطالعاتی قطار شهری و توسعه مرکز داده، اسکن پرونده‌های نوسازی و شهرسازی در چهار منطقه شهری و اتمام ممیزی در سال 90 پیش‌بینی شده است.

معصوم‌زاده پروژه جداسازی آب شرب از آب فضای سبز، پروژه آسفالت و روکش خیابان‌ها و معابر، ساماندهی ورودی شهر (بلوار بسیج)، مطالعه و اجرای مرکز کنترل ترافیک شهر همدان، اتمام پارکینگ طبقاتی مظفریه، پروژه احداث محل انباشت بهداشتی زباله، تکمیل محوطه‌سازی و بهره‌برداری از پروژه عین‌القضات، مرمت عمارت پارک پرواز با همکاری میراث فرهنگی، مطالعه و اجرای فاز یک ترمینال شرق و خرید ماشین‌آلات عمرانی مورد نیاز را از دیگر اولویت‌های تعریف شده در بودجه سال 90 شهرداری همدان عنوان کرد.

بودجه شهرداری همدان 15 درصد افزایش می یابد

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری همدان در خصوص بودجه سال آینده با اشاره به اینکه بودجه سال 90 شهرداری همدان در مقایسه با سال گذشته 15 درصد افزایش داشته است، گفت: این بودجه از رقم 72 میلیارد و 800 میلیون تومان در سال 89 به 83 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافته است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری همدان با بیان اینکه امسال دستورالعمل نحوه تدوین بودجه سال 90 توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور به موقع ابلاغ شد، اظهار داشت: این امر به شهرداری کمک کرد تا بودجه خود را به استناد ماده 67 قانون تا پایان دی ماه به شورای اسلامی شهر ارائه دهد.

معصوم‌زاده ادامه داد: در بودجه ارائه شده دستورالعملهای ابلاغی به شهرداری، رویکردهای ابلاغی از طرف شورای اسلامی شهر و نظرسنجی مردمی مدنظر قرار گرفت و جلسات کارشناسی در دوره رسیدگی به بودجه شهرداری و سازمان‌های وابسته برگزار شد.

وی اتمام و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهرداری همدان و تعریف اجرای پروژه‌های جدید با توجه به نیازسنجی‌های انجام شده را از ویژگی‌های بودجه سال 90 شهرداری همدان عنوان کرد و اظهار داشت: ایجاد و احداث پارکینگ طبقاتی در مناطق یک و دو همدان، اجرا فاز بعدی پروژه تقاطع غیرهمسطح فرهنگیان، اتمام و تکمیل پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح رسالت و پژوهش در بودجه سال 90 شهرداری همدان مورد توجه قرار گرفته است.

مشکل اساسی شهر همدان ترافیک و نبود پارکینگ است

معصوم‌زاده با بیان اینکه مشکل اساسی شهر همدان ترافیک و نبود پارکینگ است، ادامه داد: در این خصوص شهرداری همدان احداث تقاطع‌های غیرهمسطح، پل‌های عابر پیاده و تجهیز آن‌ها به پله برقی و ایجاد مرکز کنترل ترافیک را مدنظر قرار داده است.

وی آسفالت معابر، جدولگذاری، جداسازی آب شرب از آب فضای سبز، ساماندهی ورودی جاده تهران، ادامه پروژه تالار قرآن و تکمیل پروژه عین‌القضات را از جمله پروژه‌های تعریف شده در بودجه سال 90 شهرداری همدان عنوان کرد.

شش میلیارد و 700 میلیون تومان صرف بازگشایی معابر می شود

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری همدان از در نظر گرفتن شش میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار در بودجه سال 90 شهرداری همدان برای بازگشایی معابر و تملک زمین برای احداث پارکینگ طبقاتی خبر داد و گفت: در سال آینده پروژه عین‌القضات همدانی پایان می‌یابد و روند اجرایی عملیات عمرانی تالار قرآن ادامه خواهد یافت.

معصوم‌زاده افزود: از اعتبار 83 میلیارد و 500 میلیون تومانی بودجه شهرداری در سال آینده، 58 درصد هزینه عمرانی و 42 درصد هزینه جاری است.

معصوم‌زاده در خصوص اعتبارات سازمان‌های وابسته به شهرداری همدان نیز اظهار داشت: بودجه سازمانهای وابسته به شهرداری همدان 51 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه بودجه شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن در مجموع هفت درصد افزایش دارد، افزود: بودجه شهرداری و سازمانهای وابسته به آن از 125 میلیارد تومان در سال 89 به 134 میلیارد تومان در سال 90 افزایش یافته است.

وی درصد تحقق بودجه شهرداری و سازمان‌های مربوطه را در 9 ماهه سال جاری حدوداً 70 درصد عنوان کرد و با ابراز امیدواری مبنی بر افزایش درصد این تحقق تا 93 درصد تا پایان سال جاری، افزود: دفترچه ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم در سه سال اخیر بدون افزایش بوده است و تعرفه‌ها با توجه به سیاست‌های ابلاغی فقط تغییر جزئی داشته و افزایش چندانی نداشته است.