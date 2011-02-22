تماس مسئولان استقلال با من صحت ندارد

خسرو حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان در مورد شایعات پیرامون تماس مسئولان باشگاه استقلال اظهار داشت: چنین چیزی نبوده و این مسائل تنها شایعه و شیطنت بوده است، مسئولان استقلال هیچ صحبتی با من نکرده‌اند و همه اخبار در مورد این مسئله دروغ است.

وی با اشاره به دلایل حضورش در باشگاه استقلال ادامه داد: من حدود سه هفته پیش به باشگاه استقلال رفتم و دلیل آن هم دریافت طلبم از این باشگاه بود و در آنجا هم هیچ صحبتی با مسئولان استقلال نداشتم، تنها با مسئول امور مالی باشگاه استقلال صحبت کردم و پس از آن از باشگاه بیرون آمدم و هیچ حرف دیگری هم با کسی نزدم.

هافبک ملی‌پوش سپاهان تصریح کرد: می‌خواستند قبل از بازی سپاهان و استقلال شیطنت کرده و ما را وارد حاشیه کنند، بسیاری می‌خواهند قبل از بازی سپاهان مقابل استقلال تمرکز تیم ما را به هم بریزند اما باید به آنها بگویم که به شخصه برای این بازی انگیزه بسیاری دارم و احساس می‌کنم در این بازی بهتر از دیگر باز‌ها عمل می‌کنم.

وی در مورد بازی روز پنجشنبه تیمش مقابل استقلال تهران بیان داشت: سپاهان در روزهای گذشته تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته و برای پیروزی مقابل استقلال کاملا آماده است، شرایط تیم ما به گونه‌ای است که همه بازیکنان از انگیزه بسیاری برای پیروزی در این بازی برخوردار هستند و از هم‌اکنون برای بازی لحظه‌شماری می‌کنند، مطمئن باشید روز پنجشنبه آنگونه به میدان می‌رویم که همان سپاهان قدرتمند حاضر در آزادی را به یاد همه بیاوریم.

حیدری اضافه کرد: به نظر من قهرمانی تیم ما دور از دسترس نیست زیرا سپاهان در فصل گذشته نیز قهرمانی را ازآن خود کرده و امسال نیز می‌خواهد با سنت‌شکنی در لیگ برتر، برای دومین سال پیاپی، قهرمان لیگ برتر شود.