شرایط اجتماعی در تربیت متفکران پیشرو نقش اساسی دارند

دکتر جفری داناهر استاد فلسفه دانشگاه سنترال کوئینزلند استرالیا در مورد پیشروان اندیشه درهر یک از شاخه‎های معرفتی از جمله افلاطون و ارسطو در فلسفه و وبر و دورکیم در جامعه شناسی و مشخصه‏های این افراد به خبرنگار مهر گفت: یکی از فیلسوفانی که در قرن حاضر دیگر اندیشمندان و فیلسوفان را دعوت به بنیانها و اصول تحلیلی و گفتمانی کرده میشل فوکو است.

وی تأکید کرد: تلاشهای فوکو به ایجاد یک گفتمان جدید در فلسفه، جامعه شناسی، زیست شناسی و روانکاوی و غیره کمک کرده است.

مؤلف "شناخت فوکو" تصریح کرد: این گفتمان ایجاد شده، شیوه دیگری از تفکر و نگاه به پدیده‌ها و موضوعات را باعث می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در تربیت و ظهور متفکران پیشرو مهم و اساسی است شرایط اجتماعی است، گفت: شرایط اجتماعی و توجه اجتماع به هر حوزه علمی و معرفتی در رشد و شکوفایی آن حوزه می‌تواند مؤثر باشد. نظام‌های طبقه‌بندی و سطح تکنولوژیک یک جامعه از جمله این عوامل به شمار می‌روند.

وی در مورد نحوه مواجهه با آرای این متفکران نیز گفت: مواجهه با آرای این متفکران و اندیشمندان نباید به صورت کورکورانه و تقلید بنده‌وار باشد. آرای این متکفران باید در مسیر غلبه شدن و چیره شدن بر مسائل، محدودیتها و کاستی‌های آن حوزه‌های معرفتی به کار گرفته شوند.

استاد دانشگاه سنترال کوئینزلند استرالیا تأکید کرد: همچنین آرای آنها باید در جهت تصریح و روشن کردن مسائل و موضوعات آن حوزه معرفتی به کار روند تا از این رهگذر بتوان مسائل و موضوعات آن حوزه معرفتی را صورت بندی کرد.

داناهر در مورد متفکران پیشرو در قرن 21 نیز گفت: برای اینکه بتوان متفکری از این قرن را با متفکری از قرون دیگر مقایسه کرد نیاز به گذشت زمان داریم و این پرسشی گشوده و بازفرجام است.