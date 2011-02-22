حریف مهرام در مرحله نیمه نهایی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا، دیدار برگشت دو تیم الریاضی لبنان و الجیش سوریه با نتیجه 84 بر 63 به سود نماینده لبنان به پایان رسید. لبنانیها که در دیدار رفت نیز موفق به شکست حریف خود شده بودند با کسب این پیروزی به مرحله نیمه نهایی این رقابتها صعود کردند.
الریاضی لبنان با صعود به جمع چهار تیم برتر مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا به عنوان حریف مهرام در مرحله نیمه نهایی معرفی شد. این مرحله از رقابتها همچون مرحله یک چهارم نهایی به صورت 2 از 3 برگزار می شود. دیدار رفت دو تیم 10 اسفندماه برگزار خواهد شد.
در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا تیم ذوب آهن اصفهان امروز سه شنبه به مصاف شانویل لبنان میرود. شاگردان کوهیان در صورت پیروزی در این دیدار حریف الجلا سوریه در مرحله نیمه نهایی میشوند. در غیر این صورت دیدار سوم میان دو تیم ذوب آهن و شانویل که فردا برگزار خواهد شد تعیین کننده تیم صعود کننده خواهد بود.
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