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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۴

بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا/

حریف مهرام در مرحله نیمه نهایی مشخص شد

حریف مهرام در مرحله نیمه نهایی مشخص شد

تیم الریاضی لبنان با غلبه بر الجیش سوریه حریف مهرام در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌‎های غرب آسیا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا، دیدار برگشت دو تیم الریاضی لبنان و الجیش سوریه با نتیجه 84 بر 63 به سود نماینده لبنان به پایان رسید. لبنانی‎ها که در دیدار رفت نیز موفق به شکست حریف خود شده بودند با کسب این پیروزی به مرحله نیمه نهایی این رقابت‎ها صعود کردند.

الریاضی لبنان با صعود به جمع چهار تیم برتر مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا به عنوان حریف مهرام در مرحله نیمه نهایی معرفی شد. این مرحله از رقابت‎ها همچون مرحله یک چهارم نهایی به صورت 2 از 3 برگزار می شود. دیدار رفت دو تیم 10 اسفندماه برگزار خواهد شد.

در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا تیم ذوب آهن اصفهان امروز سه شنبه به مصاف شانویل لبنان می‎رود. شاگردان کوهیان در صورت پیروزی در این دیدار حریف الجلا سوریه در مرحله نیمه نهایی می‌شوند. در غیر این صورت دیدار سوم میان دو تیم ذوب آهن و شانویل که فردا برگزار خواهد شد تعیین کننده تیم صعود کننده خواهد بود.

کد مطلب 1258912

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