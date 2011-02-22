حریف مهرام در مرحله نیمه نهایی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا، دیدار برگشت دو تیم الریاضی لبنان و الجیش سوریه با نتیجه 84 بر 63 به سود نماینده لبنان به پایان رسید. لبنانی‎ها که در دیدار رفت نیز موفق به شکست حریف خود شده بودند با کسب این پیروزی به مرحله نیمه نهایی این رقابت‎ها صعود کردند.

الریاضی لبنان با صعود به جمع چهار تیم برتر مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا به عنوان حریف مهرام در مرحله نیمه نهایی معرفی شد. این مرحله از رقابت‎ها همچون مرحله یک چهارم نهایی به صورت 2 از 3 برگزار می شود. دیدار رفت دو تیم 10 اسفندماه برگزار خواهد شد.

در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا تیم ذوب آهن اصفهان امروز سه شنبه به مصاف شانویل لبنان می‎رود. شاگردان کوهیان در صورت پیروزی در این دیدار حریف الجلا سوریه در مرحله نیمه نهایی می‌شوند. در غیر این صورت دیدار سوم میان دو تیم ذوب آهن و شانویل که فردا برگزار خواهد شد تعیین کننده تیم صعود کننده خواهد بود.