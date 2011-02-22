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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۱

ساخت و سازها در گلستان صنعتی می شود

ساخت و سازها در گلستان صنعتی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان اظهار داشت: به زودی با به کارگیری مهندسی نوین و پیشرفت ساخت و سازها و صنعتی سازی، آینده بهتری را در جهت رعایت مقررات ملی بخصوص در زمینه مصرف انرژی رقم می زنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الله عامری پیش از ظهر سه شنبه در نشست با استاندار گلستان با تشکر از همکاری دفتر فنی استانداری و سازمان مسکن و شهرسازی و سایر ارگانهای وابسته گفت: توسعه کشور بدون مهندسی امکان پذیر نیست.

وی اظهار داشت: گلستان از ظرفیتهای مهندسی خوبی برخوردار است و با تلاش مسئولان و مهندسین استان توانسته ایم در بحث ساخت و ساز بخصوص مسکن مهر، پیشرفتهای چشمگیری در سطح استان بدست آوریم.
 
همچنین استاندار گلستان نیز گفت: گلستان یک استان حادثه خیز است و لزوم دقت در اجرای استانداردهای ساخت و ساز و رعایت مقررات ملی ساختمان از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

جواد قناعت اظهارداشت: ارایه صحیح خدمات مهندسی در بحث ساخت و ساز ضروری است و رعایت ایمنی در ساخت و سازها بر عهده مهندسان است.

وی با بیان اینکه نظارت بر رعایت مقررات ملی ساختمان از وظایف اصلی نظام مهندسی است، اضافه کرد: کنترل و نظارت بر این امور باید از دغدغه های جدی مهندسین بوده و بیش از هر دستگاه دیگری در این زمینه نظارت داشته وکوتاهی و ترحمی در عدم اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان نباید صورت پذیرد.

استاندار گلستان همچنین ایجاد انگیزه و نشاط و نیز امید به آینده را برای مردم استان ضروری دانست و یکی از راههای کسب آن را تامین سرپناه و مسکن مردم بیان کرد.

کد مطلب 1258914

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