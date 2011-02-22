۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۰

40 داور بازیهای مسابقات تکواندو جام فجر را قضاوت می کنند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی گفت: 40 نفر داور بازیهای مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر را قضاوت می کنند که 10 نفر داوران خارجی هستند.

علی ملااحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: شهر ارومیه درمدت چهار روز میزبان 450 نفر از میهمانان خارجی و داخلی خواهد بود که حدود 250 نفر از آنها میهمانان خارجی هستند.

وی ادامه داد: هتلها و تمام اماکن اقامتی برای میهمانان داخلی و خارجی آماده است و 11 کمیته برگزاری این مسابقات به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی فعالیتهای خود را در زمینه های مربوطه آغاز کرده اند.

ملااحمدی اظهارداشت: با بهره گیری از تجربیات موفق و گرانقدر رقابتهای کاپ آسیا و با میزبانی شایسته و به یادماندنی رقابتهای بین المللی تکواندو جام فجر، استان را به نحو بسیار مطلوبی به میهمانان خارجی در ارومیه می شناسانیم. 

وی گفت: استان آذربایجان غربی، پتانسیل ها و توانمندیهای بسیار زیادی در زمینه های مختلف ورزشی و فرهنگی دارد و حضور ورزشکاران خارجی در شهر ارومیه می تواند بهترین معرف برای شناساندن این شهر و استان برای مردم کشورهای متبوعه آنها باشد.

بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو  جام فجر در دو بخش مردان و زنان از پنجم اسفندماه جاری به مدت دو روز در سالنهای شش هزار نفری غدیر (مردان) و پیام مخابرات (زنان) ارومیه برگزار می شود.

