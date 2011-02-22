40 داور بازیهای مسابقات تکواندو جام فجر را قضاوت می کنند

علی ملااحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: شهر ارومیه درمدت چهار روز میزبان 450 نفر از میهمانان خارجی و داخلی خواهد بود که حدود 250 نفر از آنها میهمانان خارجی هستند.

وی ادامه داد: هتلها و تمام اماکن اقامتی برای میهمانان داخلی و خارجی آماده است و 11 کمیته برگزاری این مسابقات به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی فعالیتهای خود را در زمینه های مربوطه آغاز کرده اند.

ملااحمدی اظهارداشت: با بهره گیری از تجربیات موفق و گرانقدر رقابتهای کاپ آسیا و با میزبانی شایسته و به یادماندنی رقابتهای بین المللی تکواندو جام فجر، استان را به نحو بسیار مطلوبی به میهمانان خارجی در ارومیه می شناسانیم.

وی گفت: استان آذربایجان غربی، پتانسیل ها و توانمندیهای بسیار زیادی در زمینه های مختلف ورزشی و فرهنگی دارد و حضور ورزشکاران خارجی در شهر ارومیه می تواند بهترین معرف برای شناساندن این شهر و استان برای مردم کشورهای متبوعه آنها باشد.

بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر در دو بخش مردان و زنان از پنجم اسفندماه جاری به مدت دو روز در سالنهای شش هزار نفری غدیر (مردان) و پیام مخابرات (زنان) ارومیه برگزار می شود.