ویژه برنامه هدایا در برنامه "رادیو هفت"

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زنده شبانگاهی "رادیو هفت" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی منصور ضابطیان هر شب ساعت 23 از شبکه هفت روی آنتن می‌رود.

در برنامه این هفته "رادیو هفت" پیامک‌های مخاطبان درباره هدایایی است که دوستان و آشنایان تقدیم کردند، ولی چندان کاربردی در زندگی نداشته و مورد علاقه فرد نبوده بررسی می‌شود.

پیش از این در برنامه زنده پربیننده "هفت" پیامک مخاطبان درباره عجیب‌ترین، بامزه‌ترین غذاها و قدیمی‌ترین وسیله و اشیایی که هر فردی به یادگار دارد و اشیا و اجناس گمشده بررسی شد.

خوانش اشعار مختلف و اجرای قطعات ادبی توسط مهمانان برنامه، نماهنگ، نمایش رادیویی و روایت قصه از بخش‌های مختلف برنامه "رادیو هفت"‌ است.