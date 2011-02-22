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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۳

ویژه برنامه هدایا در برنامه "رادیو هفت"

پیامک‌های مخاطبان درباره هدایای گرفته شده‌ای که چندان کاربرد ندارد در برنامه "رادیو هفت" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی منصور ضابطیان بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زنده شبانگاهی "رادیو هفت" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی منصور ضابطیان هر شب ساعت 23 از شبکه هفت روی آنتن می‌رود.
 
در برنامه این هفته "رادیو هفت" پیامک‌های مخاطبان درباره هدایایی است که دوستان و آشنایان تقدیم کردند، ولی چندان کاربردی در زندگی نداشته و مورد علاقه فرد نبوده بررسی می‌شود.
 
پیش از این در برنامه زنده پربیننده "هفت" پیامک مخاطبان درباره عجیب‌ترین، بامزه‌ترین غذاها و قدیمی‌ترین وسیله و اشیایی که هر فردی به یادگار دارد و اشیا و اجناس گمشده بررسی شد.
 
خوانش اشعار مختلف و اجرای قطعات ادبی توسط مهمانان برنامه، نماهنگ، نمایش رادیویی و روایت قصه از بخش‌های مختلف برنامه "رادیو هفت"‌ است.
کد مطلب 1258917

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