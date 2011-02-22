کمیته بررسی ابعاد فتنه به دنبال ارائه گزارش مستندی به صحن مجلس است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به کشتار مردم معترض لیبی و دیگر کشورهای خاورمیانه اظهار داشت: تحولاتی که هم اکنون در منطقه واقع شده محصول دهها سال سیاستهای غلط تحمیلی و دیکته شده توسط قدرتهای بزرگ بوده است.

وی گفت: سران این کشورها برای حفظ موقعیت خودشان نسبت به این سیاستها تمکین می کردند و در واقع یک تحقیر ملی را سالها در این کشورها شکل دادند.

بروجردی گفت: کشور لیبی سالها پیش به عنوان سردمدار جهان عرب در مقابل سیاستهای آمریکا و صهیونیست ها ایستادگی کرد و وضعیت مشابهی نیز در کشور مصر داشتیم اما کار این کشورها به سازش کشیده شد و برای حفظ موقعیت خود به سیاستهای آمریکا و اسرائیل تمکین کردند و در نهایت تحقیر ملی در این کشورها شکل گرفت.

وی گفت: ملت ها احساس کردند در یک ذلت زندگی می کنند که محصول سیاستهای حاکمان آنهاست در نتیجه زمانی که اولین جرقه در تونس زده شد به سرعت این تحقیر و این انرژی متراکم که با نیروی پلیسی و امنیتی مواجه شده بود منفجر شد و ملاحظه می کنید که کشورهایی که در اثر این انرژی دچار تحول می شوند ملتهایشان جرئت پیدا می کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطر نشان کرد: این ملتها پذیرفتند که برای خارج شدن از این وضعیت سرمایه گذاری کنند و در مقابل آمریکایی ها نیز با یک رویداد غیر مترقبه روبرو شدند. اما این تحولات در محاسبات این کشورها جایگاهی نداشت به همین دلیل مستمرا تلاش می کنند با ترفندهای مختلف از این روند جلوگیری کنند.

بروجردی در خصوص نتیجه گزارش کمیته بررسی ابعاد فتنه و حوادث 25 بهمن نیز گفت: روسای کمیسیون های حاضر در این کمیته تاکنون چندین جلسه برگزار کردند اما چون این کار یک کار تحقیقاتی است گزارش هم یک گزارش مبتنی بر بررسی است طبیعتا زمانگیر است اما جلسات این کمیته مستمرا ادامه دارد و کمیته مذکور در صدد است یک گزارش مستند برای ارائه در صحن به مجلس تقدیم کند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر چگونگی سرنوشت طرح قطع رابطه با دولت انگلیس گفت: این طرح همان زمانی که به تصویب کمیسیون رسید به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.خبرنگاری یادآور شد که محبی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس منکر دریافت این طرح از سوی کمیسیون امنیت ملی است که بروجردی پاسخ داد چنین خبری درست نیست طرح قطع رابطه با انگلیس همان زمان که به تصویب کمیسیون رسید به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.

بروجردی گفت: شاید نظر آقای محبی نیا موضوع دیگری است زیرا پیشنهادی بود که طرح تهیه شود که بندهای مختلف و ماده واحده داشته باشد و موضوع به صورت طرح جدیدی به هیئت رئیسه ارائه شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی در خصوص برگزاری اجلاس بررسی مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در افغانستان نیز گفت: در سفری که به ایتالیا داشتیم در گفتگو با مجلس نمایندگان و سنای این کشور پیشنهاداتی در خصوص برگزاری این اجلاس ارائه دادیم و تاکید کردیم که مجلس شورای اسلامی آمادگی این را دارد که میزبان روسای کمیسیون های سیاست خارجی تعدادی از کشورهای اروپایی باشد تا در این اجلاس مسئله افغانستان، ترویج مواد مخدر و موضوع تروریسم مطرح شود.

وی گفت: در این خصوص مکاتبه ای هم با همتای آلمانی خود داشتم و در حال تبادل نظر هستیم که زمانبندی و چارچوب این اجلاس برای سال آینده تنظیم شود.