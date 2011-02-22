دولت الکترونیک کرمان در پیچ و خم مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، از زمانی که کرمان به عنوان پایلوت دولت الکترونیک در کشور مطرح شد، مردم بر این باور بودند که اعتماد دولت به اجرای این پروژه در استان در سالیان آتی جواب خواهد داد و کرمان به یکی از مدرن ترین کلانشهرهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد، اما شاهدیم که پس از گذشت نزدیک به سه سال از مصوب شدن اجرای این طرح در کرمان هنوز بسیاری از ادارات نتوانستند خدمات خود را از طریق اینترنت انجام دهند و معدود اداراتی نیز که ضمن تعامل با سیستم اجرایی دولت الکترونیک در کرمان، به شبکه متصل و خدمات خود را از طریق اینترنت نیز به انجام می رسانند، استقبال خوبی را از طرف مردم شاهد نیستند.

مسئولان محلی باید همکاری کنند

در سالی که گذشت خبرهای خوبی در زمینه اجرایی شدن این طرح در استان کرمان به گوش رسید اما در نهایت شاهد اقدام عملی در این مینه نبودیم در این خصوص می توان به سخنان احسان طالبی بنیزی، مدیر راهبری طرح الگوی دولت الکترونیک که به تازگی در این پست معرفی شده است، اشاره کرد.

وی از اختصاص اعتبار لازم برای اجرای این طرح در استان کرمان خبر داد و گفت: ساختار اجرایی مورد نیاز طرح الگوی دولت الکترونیکی تدوین و طرح در مرحله پیاده سازی قرار دارد.

وی ادامه می دهد: از مرداد ماه سال جاری ساختار اجرائی مورد نیاز آن تدوین و پس از تائید مجری طرح پیاده سازی شد.

این مقام مسئول لازمه اجرای طرح الگوی دولت الکترونیکی در کرمان را همکاری استانداری عنوان و اظهار داشت: اعتبار فراهم شده برای اجرای فاز نخست پروژه دولت الکترونیکی به عنوان الگو برای دیگر استانها کافی است، اما اجرای این پروژه نیازمند تخصیص مکان مناسب است.

طالبی همچنین از رشد قابل توجه اعتبارات برای اجرایی شدن این دولت الکترونیک در استان کرمان خبر داد و گفت: اعتبار این طرح از محل ردیف متفرقه و از طرح امور حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جاری تامین شده است.

مدیر راهبردی طرح الگوی دولت الکترونیکی، خبرهای جالب توجه دیگری نیز دارد.

طالبی خبر داد: ردیف عمومی این طرح تامین اعتبار شده و با اجرای الگوی دولت الکترونیکی، پروژه هایی چون دیتا سنتر، تدوین سند اجرائی دولت الکترونیکی و تکمیل مترواترنت ایجاد و پیاده سازی خواهد شد، همچنین احصاء خدمات الکترونیکی قابل ارائه، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی از دیگر برنامه های سازمان فناوری اطلاعات است که در راستای این طرح اجرایی می شود.

مدیر راهبردی طرح الگوی دولت الکترونیکی تاکید کرد: در صورت همکاری بیشتر استانداری و تعامل طرفین در اجرای تعهدات، در مدت زمان باقی مانده اهداف طرح تحقق خواهد یافت و عقب افتادگی برنامه اجرای دولت الکترونیک در سالهای گذشته جبران خواهد شد.

زیر ساختهای دولت الکترونیک در کرمان مهیا می شود

علی اصغر انصاری، معاون توسعه و مدیریت شبکه سازمان فناوری اطلاعات نیز در خصوص اجرای این طرح در کرمان با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر پایلوت شدن دولت الکترونیک در کرمان افزود: دو سال پس از آن مصوبه، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری موافقت نامه‌ای برای وزارت‌خانه تهیه کرد که منابع پایلوت شدن استان کرمان از وزارت ارتباطات تأمین شود و در حال حاضر نیز اجرای این پروژه در استان کرمان همچنان ادامه دارد و آماده‌سازی زیر ساخت‌ها و رو ساخت‌های مورد نیاز پیاده‌سازی دولت الکترونیک کرمان به عنوان پایلوت دولت الکترونیک در دست انجام است.

8 میلیارد تومان برای مترو اینترنت کرمان هزینه شد

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از دو سال از آغاز اجرای دولت الکترونیک در استان کرمان گذشته و به همین زمان نیز تا پایان این پروژه زمان باقی است.

انصاری در خصوص اعتبار صرف شده تا امروز در استان کرمان، گفت: محدودیتی برای هزینه کرد در کرمان نداریم، حدود هشت میلیارد تومان برای شبکه مترواترنت استان هزینه شده و دو میلیارد و 200 میلیون تومان نیز برای هزینه‌های سال جاری اختصاص یافت.

مریم ابراهیمی پور، مدیر اجرایی دولت الکترونیک در کرمان، در گفتگو با مهر اظهارداشت: قرار است این بودجه تا پایان سال هزینه شود و به طور حتم این روند در سال آتی ادامه خواهد داشت.

سرعت اینترنت در کرمان پائین است

توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک، استانداردسازی ارائه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانالهای ارائه خدمات الکترونیک از جمله اهداف پنجگانه سند جامع دولت الکترونیک است.

یکی از اهداف اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور صرفه جویی در زمان و هزینه است و این درحالیست که بسیاری از کاربران اینترنت در کرمان ساعتهای متوالی برای انجام امور اداری و شخصی خود را باید پشت سیستمهایی بگذرانند که قادر به پاسخگویی به نیاز مردم نیستند.

یکی از دلایل بروز این مشکل در استان کرمان به عنوان پایلوت دولت الکترونیک کشور افزایش ناگهانی کاربران و محدودیت امکانات موجود است و سئوالی که مطرح می شود این است که چرا در استانی که در دور اول سفر هیئت دولت بعنوان پایلوت دولت الکترونیک انتخاب شد، همچنان زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح و استفاده مناسب از خدمات الکترونیک فراهم نشده است.

واگذاری خطوط بی شمار اینترنت در دو سال گذشته توسط شرکت مخابرات یکی از ابهاماتی که دراین زمینه وجود دارد.

این پدیده باعث عدم توانایی این شرکت در ارائه خدمات مناسب به مشترکان اینترنت شده است و به عبارتی عدم آینده نگری مسئولان وقت مخابرات کرمان را می توان دلیلی بر اختلال اینترنت در مقطع کنونی عنوان کرد.

محمد مهدوی، مدیرعامل شرکت مخابرات کرمان در توجیه اختلال مکرر در سیستم اینترنت استان کرمان در شهریور سال جاری اظهار داشت: با توجه به برخی محدودیتها و استفاده گسترده از اینترنت سرعت آن کاهش یافته است که با پشتیبانی جدید تا یکی دو ماه آینده سرعت اینترنت فوق العاده افزایش خواهد یافت وسرمایه گذاری برای ایجاد اینترنت پر سرعت بزودی انجام خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که در حال حاضر هنوز هم استان کرمان به لحاظ سرعت اینترنت و قطعی مکرر شبکه با مشکلات فراوانی روبروست به نحوی که شرکتهای ارائه دهنده ADSL هنوز هم از عدم ارائه خدمات جدید به علت کمبود پهنای باند خبر می دهند.

اینکه مشکل سرعت اینترنت و قطعی مکرر شبکه چه زمانی به اتمام خواهد رسید، در شهری که به عنوان پایلوت دولت الکترونیک مطرح است، سوالی است که نه تنها هنوز پاسخ مناسب و موجهی برای آن یافت نشده است؛ بلکه با تعریف شدن بسیاری از خدمات دولت در قالب اینترنت، مشکلات جدیدی نیز به وجود آمده است.

بنابراین به رغم مصاحبه های مکرر مسئولان در خصوص اجرای متروانترنت و توسعه شبکه فیبر نوری و دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک در مناطق مختلف استان کرمان همچنان در خصوص اجرای این طرح ها ابهاماتی وجود دارد که انتظار می رود مسئولان امر هرچه سریعتر با افزایش پهنای باند در جهت رفع این ابهامات اقدام کنند.

نقشه راه دولت الکترونیک تدوین شد

مریم ابراهیمی‌پور، مدیر اجرایی دولت الکترونیک استان کرمان، در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان، گفت: یکی از اقدامات اخیر دولت در جهت تهیه زیرساختهای دولت الکترونیک، اجرای نقشه راه در این زمینه است، سند جامع نقشه راه دولت الکترونیک دستگاههای اجرایی را موظف می کند ظرف سه سال آینده تمامی خدمات خود را به صورت الکترونیکی به مردم ارائه دهند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: براساس این سند تمامی دستگاههای اجرایی باید خدمات مورد نیاز مردم که هم اکنون برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه و الکترونیکی ارائه دهند.

مدیر اجرایی دولت الکترونیک استان کرمان، الزام در استفاده ادارات و ارگانهای دولتی از فرمها و خدمات دولت الکترونیک را خاکریز نهایی اجرایی شدن دولت الکترونیک در کرمان ارزیابی می کند.

وی ضمن اشاره به بهره برداری از خدمات مترواترنت در اوایل سال آینده در استان گفت: تا زمانی که الزامی برای مدیران دستگاهها در جهت استفاده از خدمات و فرمهای دولت الکترونیک وجود نداشته باشد و مدیران استان همین خدمات اینترنتی را به صورت فیزیکی را نیز ارائه دهند، فرهنگ مناسب استفاده از دولت الکترونیک پیاده سازی نخواهد شد.

ابراهیمی‌پور از نگرانی برخی ادارات از ایمنی اطلاعات خود خبر داد و گفت: ادارات مختلف که از امنیت اطلاعات خود نگران هستند، با پیاده سازی استانداردهای جدید 27001 و موارد مرتبط با آن، می توانند در این خصوص اطمینان حاصل کنند.

مدیر اجرایی دولت الکترونیک استان کرمان ضمن اشاره به مناسب بودن اوضاع کرمان نسبت به سایر نقاط کشور در زمینه دولت الکترونیک، ادامه می دهد: با توجه به احکامی که برای مهدیون و طالبی برای ادامه راه دولت الکترونیک کرمان صادر شده است، آینده طرح خوب پیش بینی می شود که با توجه بیشتر به تقویت زیرساخت های استان در راستای متصل شدن دستگاههای استان به مترواترنت و راه اندازی خدمات دستگاههای مختلف از طریق اینترنت، می توانیم به اهداف خود برسیم.

اما یکی از مهمترین بخشهای اجرایی شدن دولت الکترونیک در کرمان آموزش مردم برای استفاده از این خدمات است در این راستا شهرداری کرمان در اقدامی مبتکرانه و اجرای طرح آموزش شهروند الکترونیک در شهر کرمان را بر عهده گرفته است.

طرح شهروند الکترونیک در کرمان سرعت می گیرد

علی‌اکبر احمدی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی شهردار کرمان نیز در این خصوص، گفت: هم‌اکنون بخش قابل توجهی از زیرساخت‌ها و اقدامات برای اجرایی شدن این طرح به پایان رسیده است و به زودی با آغاز مرحله‌ پیش ثبت‌نام از شهروندان اجرای طرح سرعت می‌گیرد.

وی با بیان این که اجرای طرح آموزش شهروند الکترونیک با تبلیغات و اطلاع‌رسانی آغاز شد، ادامه می دهد: در راستای طرح آموزش شهروند الکترونیک، اقداماتی مانند فراهم کردن زمینه‌ی اجرایی طرح، تبلیغات، ثبت‌نام و هم‌چنین پشتیبانی در اجرای طرح شامل تأمین محل برگزاری کلاس‌های آموزشی، برخی فعالیت‌های سخت‌افزاری طرح توسط شهرداری، و محتوا و اجرای فرآیند آموزش توسط ستاد آموزش کارآفرینی وابسته به دانشگاه تهران، انجام می‌گیرد.

