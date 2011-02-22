اسامی محرومان هفته بیست و چهارم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم لیگ برتر گرامیداشت یاد و خاطره شهید سرلشگرپاسدارحاج حسین خرازی و شهدای عملیات خیبر طی روزهای 5 و 6 اسفند ماه با انجام 9 دیدار درشهرهای مختلف پیگیری خواهد شد که بر اساس اعلام سازمان لیگ 7 بازیکن تیم های شهرستانی از همراهی تیم های خود محروم هستند و تیم های تهرانی بازیکن محرومی ندارند.

اسامی تیم ها و محرومان هفته بیست و چهارم به شرح زیر است :

* مس کرمان: پیروز قربانی

* پیکان قزوین: مهدی تاجیک

* صبای قم : وحید حمدی نژاد

* سایپا البرز: امین منوچهری

* تراکتورسازی تبریز: مجتبی ترشیز

* نفت آبادان : عباس مرداسی

* شاهین بوشهر: لک چیرا