۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۶

از سوی سازمان لیگ برتر/

اسامی محرومان هفته بیست و چهارم اعلام شد

سازمان لیگ برتر اسامی محرومان هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر را اعلام کرد که بر این اساس 7 بازیکن شهرستانی از همراهی تیم‌های خود محروم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم لیگ برتر گرامیداشت یاد و خاطره شهید سرلشگرپاسدارحاج حسین خرازی و شهدای عملیات خیبر طی روزهای 5 و 6 اسفند ماه با انجام 9 دیدار درشهرهای مختلف پیگیری خواهد شد که بر اساس اعلام سازمان لیگ 7 بازیکن تیم های شهرستانی از همراهی تیم های خود محروم هستند و تیم های تهرانی بازیکن محرومی ندارند.

اسامی تیم ها و محرومان هفته بیست و چهارم به شرح زیر است :
* مس کرمان: پیروز قربانی
* پیکان قزوین: مهدی تاجیک
* صبای قم : وحید حمدی نژاد
* سایپا البرز: امین منوچهری
* تراکتورسازی تبریز: مجتبی ترشیز
* نفت آبادان : عباس مرداسی
* شاهین بوشهر: لک چیرا

