300 هزار نخ انواع مواد محترقه در اردبیل کشف شد

سردار علی روستایی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: این تعداد مواد محترقه با اجرای طرح تشدید برخورد با سودجویان و با هوشیاری ماموران ایستگاه بازرسی اردبیل- مغان از یک دستگاه اتوبوس مسافربری کشف و ضبط شده است.

به گفته وی ماموران یگان امداد مستقر در ایستگاه بازرسی اردبیل - مغان صبح سه شنبه به یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از شمال استان به سمت اردبیل در حرکت بود، مشکوک و اقدام به بازرسی این خودرو کردند که بر این اساس بالغ بر 302 هزار و 500 نخ انواع مواد محترقه خارجی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان اضافه کرد: همچنین در این عملیات، ضمن دستگیری دو قاچاقچی مقادیر قابل توجهی البسه و دیگر وسایل تزئینی خارجی فاقد مجوز قانونی کشف و ضبط شد.

وی کشف این میزان مواد محترقه را در فاصله زمانی 20 روزه تا برگزاری جشنهای چهارشنبه آخر سال قابل توجه دانست و ضمن هشدار جدی به مخلین اجتماعی افزود: نیروی انتظامی استان در راستای تامین امنیت و سلامت جامعه، با وارد کنندگان مواد محترقه به شدت برخورد خواهد کرد.

روستایی خاطرنشان کرد: به منظور مقابله با قاچاقچیان سودجو و فروشندگان مواد محترقه، ماموران این یگان هم اکنون اقدامات گسترده ای را آغاز کرده و موفق شده اند تاکنون تعدادی از وارد کنندگان را شناسایی کنند.

وی با اشاره به برخورد جدی با مخلین نظم اجتماعی توسط نیروی انتظامی ابراز داشت: به منظور جلوگیری از هرگونه حوادث ناگوار و ناخوشایند برای نوجوانان و جوانان در برگزاری جشنهای چهارشنبه آخر سال، برخورد این نیرو با قاچاقچیان و سودجویان مواد محترقه و نیز اخلالگران اجتماعی تشدید خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان در پایان هم مرز بودن اردبیل با کشور جمهوری آذربایجان را از مهمترین دلایل افزایش قاچاق مواد محترقه در این استان عنوان کرد.