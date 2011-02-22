تعداد دامها در کهگیلویه وبویراحمد کاهش یافته است

محسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: خشکسالی، کوچ روستاییان و عشایر به شهرها و عدم تمایل نسل جدید به دامداری و دام پروری از مهمترین دلایل این مسئله است.

صادقی عنوان کرد: هم اکنون بر اساس آخرین سرشماری امور دام بیش از دو میلیون و 100 هزار راس دام در این استان وجود دارد.

وی بیان کرد: غیر اقتصادی بودن دامداری سنتی یکی دیگر از دلایل کاهش انگیزه مردم به دامداری است که برای حل این مشکل به بررسی جامع اقتصادی و فرهنگی نیاز است.

صادقی همچنین مهمترین برنامه دامپزشکی استان را ادامه روند واگذاری امور بهداشتی و درمانی به بخش خصوصی و گسترش نظارت بهداشتی بر اماکن دامی و مراکز تولیدی و عرضه مواد خام دامی عنوان کرد و افزود: برای پیشگیری از بیماریهای دامی در استان از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر هفت میلیون و 760 هزار نوبت سر راس دام علیه بیماریهای مختلف واکسینه شدند.

صادقی اظهار داشت: همچنین در این مدت بیش از یک میلیون دام و بالغ بر 800 هزار متر مربع اماکن دامی در استان برای مقابله با بیماریها سمپاشی شدند.

وی مهمترین بیماریهای شایع دامی در استان را بیماریهای آنتروتوکسمی"، "پاسترلوز"، "قانقاریا" و بیماری های انگلی عنوان کرد و بیان داشت: در ابتدای سال 89 بیماری تب برفکی در استان شیوع پیدا کرد که با تلاش شبانه روزی پرسنل دام پزشکی و همکاری سایر ارگانها و سازمانها مهار شد.

فروش مرغ زنده سلامت جامعه را تهدید می کند

مدیر کل دامپزشکی استان همچنین گفت: فروش مرغ زنده یکی از تهدیدات بهداشتی برای جامعه می باشد و ضروری است که مردم از خرید مرغ زنده خودداری کنند.

صادقی یادآور شد: مردم می توانند مرغ مورد نیاز خود را از کشتارگاههای صنعتی و مراکز فروش مجاز که تحت نظر بازرسان بهداشت می باشند، تهیه کنند.

وی در این رابطه افزود: گوشت قرمز نیز باید ممهور به مهر بازرسی دامپزشکی باشد و لازم است هرگونه تخلف در این خصوص به دامپزشکی استان گزارش شود.