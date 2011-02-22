مصاف نامداران در روز شهرآورد تهران/ داماش به دنبال جبران

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور که فردا چهارشنبه برگزار میشود تیم بازرگانی جواهری گنبد در دیداری خانگی به مصاف ارومیه میروند. دو تیمی که با سابقه طولانی و به نمایندگی از دو شهر والیبال خیز به در لیگ برتر شرکت کردهاند اما برخلاف نام بزرگشان در نتیجه گیری کوچک بودهاند وگرنه گنبدیها در قعر جدول نبودند و ارومیه هم با 6 باخت در میانه جدول جا خوش نکرده بود.
پتروشیمی هم دیگر تیم نامدار لیگ والیبال است که طی دو هفته گذشته مغلوب دو تیم ته جدولی در گروه خود شد. این تیم در شرایطی که فاصله زیادی با انتهای جدول ندارد فردا باید مقابل دومین تیم برتر گروه به میدان برود. به طور حتم امتیاز میزبانی بزرگترین نقطه امید ماهشهریها برای نتیجه گیری در این دیدار است.
شاگردان بهروز عطایی که منتظرند از کوچکترین غفلت خراسانیها برای صعود به رده دوم جدول ردهبندی استفاده کنند فردا با امید تحقق همین جابه جایی به مصاف آلومینیوم المهدی میروند. تیمی که هفته گذشته ششمین شکست فصل را به شاگردان پرویز کاظمی تحمیل کرد.
شهرآورد لیگ برتر والیبال هم فردا در خانه والیبال و با حضور دو تیم تهرانی پیکان و پرسپولیس برگزار میشود. پرسپولیسیها به خاطر شکست ارومیه از روحیهای خوب برای برگزاری این دیدار برخوردارند. اما بعید است این مسئله مانع از ادامه روند پیروزیهای مدافع عنوان قهرمانی شود.
دیدارهای گروه "الف" رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور در هفته یازدهم با دیدار دو تیم پیشگامان کویر یزد و هیئت کرمان آغاز میشود. شاگردان ناصرشهنازی که هر دو دیدار گذشته خود را واگذار کردهاند برای از دست ندادن رده چهارم باید پیروز این دیدار دور از خانه باشند.
داماش هم فردا میزبان باریج اسانس است. گیلانیها خاطره خوبی از رویارویی با این تیم کاشانی ندارند چون در مرحله رفت مسابقات نتیجه دیدار با این تیم را واگذار کردند. اما بازی در سالن کارگران رشت فرصت خوبی است تا شاگردان حسین معدنی خاطره شکست برابر باریج اسانس را پاک کنند.
همزمان با دیدار تیمهای داماش و باریج اسانس، دو تیم دانشگاه آزاد و بانک کشاورزی به مصاف هم میروند. البته تماشاگرانی که برای تماشای این دیدار به خانه والیبال میروند میتوانند بعد از مشخص شدن برنده این دیدار شاهد رویارویی صدرنشین گروه "الف" با تیم قعر نشین این گروه باشند. مصاف سایپا و ارتعاشات صنعتی آخرین دیدار این هفته از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور است.
برنامه دیدارهای هفته یازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور (هفته چهارم مرحله برگشت) و جدول ردهبندی تیمهای شرکت کننده در این رقابتها به شرح زیر است:
گروه "الف":
* پیشگامان کویر یزد - هیئت والیبال کرمان، ساعت 15، سالن والیبال یزد
* دانشگاه آزاد - بانک کشاورزی، ساعت 17، خانه والیبال
* داماش گیلان - باریج اسانس کاشان، ساعت 17، سالن کارگران رشت
* ارتعاشات صنعتی - سایپا البرز، ساعت 19، خانه والیبال
گروه "ب":
* پیکان تهران - پرسپولیس تهران، ساعت 15، خانه والیبال
* پتروشیمی بندرامام - ابومسلم خراسان، ساعت 17، سالن شهرک بعثت
* بازرگانی جواهری گنبد - ارومیه، ساعت 17، سالن المپیک گنبد
* آلومینیوم المهدی بندرعباس - کاله آمل، ساعت 17، سالن فجر مجموعه ورزشی تختی بندرعباس
ردهبندی گروه "الف":
1- سایپا البرز (8 برد، 2 باخت، 18 امتیاز)
2- باریج اسانس کاشان (7 برد، 3 باخت، 17 امتیاز)
3- داماش گیلان (6 برد، 4 باخت، 16 امتیاز)
4- هیئت کرمان (5 برد، 5 باخت، 15 امتیاز)
5- بانک کشاورزی (5 برد، 5 باخت، 15 امتیاز)
6- پیشگامان کویر یزد (4 برد، 6 باخت، 14امتیاز)
7- دانشگاه آزاد اسلامی (3 برد، 7 باخت، 13 امتیاز)
8- ارتعاشات صنعتی ایران (2 برد، 8 باخت، 12 امتیاز)
ردهبندی گروه "ب":
1- پیکان تهران ( 8 برد، 2 باخت، 18 امتیاز)
2- ابومسلم خراسان (7 برد، 3 باخت، 17 امتیاز)
3- کاله مازندران (7 برد، 3 باخت، 17 امتیاز)
4- پرسپولیس تهران (5 برد، 5 باخت، 15 امتیاز)
5- ارومیه (4 برد، 6 باخت، 14 امتیاز)
6- پتروشیمی بندرامام (4 برد، 6 باخت، 14 امتیاز)
7- آلومینیوم المهدی بندرعباس (3 برد، 7 باخت، 13 امتیاز)
8- بازرگانی جواهری گنبد (2 برد، 8 باخت، 12 امتیاز)
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