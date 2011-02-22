دهیاران و مسئولان باید به خیرین در محرومیت زدایی روستاها کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال بشارتی طی بازدید از روستای خرم آباد بخش مرکزی قائنات از پروژه های ستاد توانمند سازی مناطق کمتر توسعه یافته موسسه خیریه امام علی (ع) شهر ری در خراسان جنوبی بازدید کرد.

وی با تقدیر از فعالیتهای انجام شده در این روستای محروم گفت: باید اقداماتی انجام شود تا در روستاهایی که خیرین کار و تلاش می کنند اعتبارات عمرانی با همکاری دهیاران و مسئولان در اختیار خیرین قرار گیرد تا کارها با همت و جدیت و توان بالاتری انجام شده و از هزینه های بی مورد کاسته شود.

وی انجام فعالیتهای این خیریه اعم از توزیع مرغ بومی، آموزش بافت قالی، گلیم و گلیم فرش، نصب آب شیرین کن، کاشتن نهال مثمر و غیر مثمردر منازل و معابر روستا، ساخت سرویسهای بهداشتی و حمام در منازل روستائیان، ایجاد اشتغال و بهداشت محیط روستایی را فصل جدیدی از حضور سازمانهای مردم نهاد و خیرین در محرومیت زدایی روستاهای مناطق محروم دانست گفت: همه باید با نگاه ملی در رفع مسائل و مشکلات روستائیان به ویژه روستا نشینان در مناطق محروم کشور تلاش کنیم و برای رشد و توسعه این مناطق از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

بشارتی در این بازدید با تایید اقدامات انجام شده تشکیل صندوق قرض الحسنه در روستاهای محروم را بسیارکار گشا دانست و خواستار اجرای این الگو در سایر روستاهای کشور شد.

رئیس دفتر مناطق محروم کشور دراین بازدید، خطاب به مدیران و کارکنان موسسه خیریه امام علی(ع) شهر ری گفت: رسیدگی به وضعیت مناطق محروم کشور در اولویت برنامه های دولت دهم است که این امر توجه مسئولان را برای جذب بیشتر اعتبار برای این مناطق می طلبد و در حقیقت کاری که شما در این روستا انجام دادید تشویقی است برای مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها و این حرکت ارزنده ای است.

همچنین سید اکبر کسایی زادگان مدیرعامل موسسه خیریه امام علی(ع) در این بازدید اعلام کرد: امیدواریم تا پنج سال آینده با ترویج و توسعه این دستاوردها دیگر روستای محرومی در کشور نخواهیم داشت و موسسات خیریه می توانند بر اساس الگوی توانمند سازی روستاهای محروم در روستای خرم آباد در توسعه محرومیت زدایی در این راه ما را یاری کنند.