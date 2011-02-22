به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دکتر بهمن کارگر معاون اجتماعی ناجا و رئیس ستاد برگزاری جشنواره فیلم پلیس گفت: به منظور حفظ و استمرار و همچنین ارتباط و تماس بیشتر میان پلیس و جامعه هنری در نظر داریم تا دبیرخانه فصلی چهارمین جشنواره فیلم پلیس را به دبیرخانه دائمی این جشنواره تبدیل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد دبیرخانه دائمی موجب خواهد شد تا جشنواره فیلم پلیس با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و در زمان آزادتری نسبت به پیگیری و تحقق اهداف خود گام بردارد.

سردار کارگر با اشاره به ضرورت توجه به موضوعات اجتماعی در آثار سینمایی گفت: جشنواره فیلم پلیس از دوره قبل تاکنون تلاش کرده در راستای سیاست‌های کلان ناجا مبنی بر پیشگیری اجتماعی و ایجاد امنیت پایدار اجتماعی از ابزار موثری چون سینما در بخش‌های مختلف به نحو مطلوبی استفاده کند.

چهارمین جشنواره فیلم پلیس با رویکرد پلیس، سینما، پیشگیری اجتماعی به دبیری علی سلطانی 11 تا 14 تیر ماه سال آینده در تهران برگزار می‌شود.