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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

امروز برگزار می شود؛

جلسه مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان با وزیر خارجه

جلسه مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان با وزیر خارجه

اعضای مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان مجلس عصر امروز جلسه ای در خصوص تحولات منطقه با علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه برگزار می کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اعضای مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان امروز سه شنبه سوم اسفندماه راس ساعت 16 جلسه ای با حضور صالحی وزیر امور خارجه در محل کمیسیون تلفیق برگزار خواهند کرد.

به گزارش مهر، مهمترین محور بحث این جلسه تحولات منطقه خواهد بود.

کد مطلب 1258930

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