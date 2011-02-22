پنج کتابخانه روستایی در قنوات قم راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر امور کتابخانههای عمومی شهر قنوات صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 8 کتابخانه عمومی در شهر و روستاهای قنوات فعال هستند که سه باب نهادی و بقیه به صورت مشارکتی فعالیت میکنند.
محمدتقی زینی وند ادامه داد: بزرگترین کتابخانه شهر، کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) است که با مساحت هزار و 200 متر مربع دارای 7 هزار و 500 نسخه کتاب است و به هزار و 450 نفر خدمات ارائه میدهد.
وی گفت: کتابخانههای شهدای شهر قنوات، مبارک آباد، سراجه، حسین آباد، حاجی آباد، اسلام آباد و لنگرود در روستاهای این شهر قرار دارند و در راستای تحقق اهداف نهاد و ترویج کتابخوانی در روستاها بسیار تاثیرگذار بودهاند.
مدیر امور کتابخانههای عمومی شهر قنوات ادامه داد: تعداد 7 باب کتابخانه مشارکتی دیگر نیز در حال انعقاد تفاهم نامه با نهاد کتابخانههای عمومی استان قم است که در صورت عقد قرارداد تعداد کتابخانههای بخش مرکزی به 15 کتابخانه افزایش مییابد.
وی تعداد کل کتابهای موجود در این کتابخانهها را 21 هزار و 500 نسخه اعلام کرد و افزود: کتابخانههای عمومی قنوات در مساحتی نزدیک به سه هزار مترمربع به ارائه خدمات کتابخانهای به مردم میپردازند.
زینی وند بر ضرورت انجام برنامههای فرهنگی در کتابخانههای عمومی تاکید کرد و افزود: با توجه به عدم وجود فعالیتهای فرهنگی در روستاها و نیازهای کتابخوانی و فرهنگی روستائیان، کتابخانههای روستایی به عنوان پایگاه فرهنگی میتوانند تاثیر بسیار زیادی در رشد فرهنگی و ارتقای دانش آنان داشته باشند.
وی با اشاره به خدمات جنبی در کتابخانهها گفت: برگزاری کلاسهای اوقات فراغت، قرآن و معارف اسلامی، آموزش زبان انگلیسی، کامپیوتر، برنامههای قصه گویی و کتابخوانی از برنامههایی است که در سطح کتابخانهها انجام میشود و با استقبال خوبی از سوی اعضا و خانوادهها رو به رو میشود.
قم - خبرگزاری مهر: در راستای گسترش کتابخوانی در مناطق محروم، پنج کتابخانه روستایی در شهر قنوات به صورت مشارکتی راه اندازی و شروع به فعالیت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر امور کتابخانههای عمومی شهر قنوات صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 8 کتابخانه عمومی در شهر و روستاهای قنوات فعال هستند که سه باب نهادی و بقیه به صورت مشارکتی فعالیت میکنند.
نظر شما