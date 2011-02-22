استقبال گسترده مردم استانبول از جاذبه های آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رئیس سازمان میراث و گردشگری آذربایجان شرقی پیش از ظهر سه شنبه در نشضست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: یکی از راههای موثر برای معرفی جاذبه ها و داشته های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و مذهبی و ایجاد ارتباط با مردم کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه، برگزاری هفته های فرهنگی در این کشورهاست و هفته فرهنگی ایران در ترکیه تا کنون در این زمینه موفق بوده است.

به گفته تراب محمدی، با توجه به تشابهات فرهنگی و نزدیکی مسیر، استان آذربایجان شرقی جزو نقاطی است که بازدیدکنندگان نمایشگاه هفته فرهنگی ایران علاقمند هستند اطلاعات بیشتری در مورد آن داشته باشند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در خصوص چگونگی حضور استان در این نمایشگاه گفت: نمایندگان استان در این نمایشگاه با ارائه کتابچه راهنمای گردشگری استان به زبانهای فارسی، ترکی استانبولی و انگلیسی به معرفی جاذبه های فرهنگی، طبیعی و تاریخی استان می پردازند و تصاویر و فیلم های استان نیز در لوح های فشرده به علاقمندان و بازدیدکنندگان ارائه می شود.

وی افزود: یکی از اقلامی که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفته پوسترهای متنوع جاذبه های استان است که به معرفی تصویری استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از استانهای چهارفصل و زیبای ایران می پردازد.

محمدی ابراز امیدواری کرده برگزاری چنین هفته های فرهنگی و نمایشگاههایی بتواند موجب افزایش آشنایی مردم جهان با کشوری شود که تاریخ و فرهنگ و زیبایی را یکجا در نقاط مختلف خود جای داده است.

در این نمایشگاه در میدان سلطان احمد استانبول، بین دو مسجد تاریخی ایا صوفیه و سلطان احمد، که یکی از اماکن مهم فرهنگی ترکیه است برگزار شده است، استانهای مختلف کشور از جمله استان آذربایجان شرقی به معرفی جاذبه های فرهنگی و تاریخی و طبیعی خود در راستای معرفی استان و جذب گردشگر می پردازند.