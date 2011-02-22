به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، هشتمین نمایشگاه بینالمللی صنایع غذایی، کترینگ و فست فودها از فردا چهارشنبه به مدت چهار روز در اصفهان برگزار میشود.
در نمایشگاه مذکور تولیدکنندگان بالغ بر 50 شرکت از استانهای تهران، گیلان، اصفهان، خراسان رضوی، یزد و مازندران شرکت دارند.
همچنین در این نمایشگاه انواع ماکارونی، چای، زعفران، سبزیهای منجمد و بستهبندی شده، مرباجات، تولید و بستهبندی انواع جوانهها، غذاهای نیمه آماده و آماده طبخ، محصولات غذایی نیمه آماده، ماشینآلات بستهبندی، محصولات گوشتی ارائه میشوند.
دیگر محصولات و تولیدات قابل ارائه این نمایشگاه نوشیدنیهای گازدار، سوسیس و کالباس و محصولات پروتئینی، مرغ گرم و منجمد، فرآوردههای مرغی، ادویهجات، قند و شکر، انواع لبنیات، انواع کیک، کلوچه و بیسکوئیت، محصولات شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی، انواع عرقیات گیاهی و تجهیزات آشپزخانههای صنعتی است.
این نمایشگاه در وسعت سه هزار و 500 مترمربع برگزار میشود.
