21 اثر تاریخی آذربایجان شرقی ملی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران در دومین همایش شورای عالی سیاست گذاری ثبت میراث فرهنگی با اعلام این مطلب گفت: پس از تغییر روند ثبت ملی آثار، مقرر شد هر استان از پرونده های ثبتی خود در حضور رئیس سازمان، معاون میراث فرهنگی استان و کارشناسان بخش ثبت در مقابل شورای ثبت ملی دفاع کند.

وی افزود: بر همین اساس در اولین همایش شورای عالی ثبت کشور، 18 اثر تاریخی فرهنگی استان به ثبت رسید و در دومین همایش 21 پرونده برای بررسی شورای عالی ثبت به این همایش ارائه شد.

به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی پس از بررسیهای کارشناسی شورای عالی ثبت، تمام پرونده های ارسالی از طرف استان به شورای عالی مورد تائید قرار گرفتند و 21مجموعه مختلف به ثبت ملی رسیدند.

محمدی در خصوص مجموعه های ثبت شده گفت: مسجد حاج غنی تبریز، مسجد شاهزاده سراب، مسجد لامشان هشترود، مسجد جان بهان بستان اباد، عمارت آینالو کلیبر، خانه ناصح زاده در تبریز، خانه شهید فاخر در تبریز، ده محوطه شامل هفت گورکان و گورستان هزاره دوم قبل از میلاد در اهر و سه گورکان هزاره دوم و اول قبل از میلاد در ورزقان از جمله این آثار هستند.

تراب محمدی افزود: برای اولین بار سه اثر معنوی و یک اثر طبیعی استان نیز در فهرست آثار ملی ثبت شده اند و از این مجموعه، مراسم سی و ششمین روز بهار در اسفنجان، سفالگری خاک سفید زنوز و چاپ کلاقه ای باتیک اسکو جزو میراث معنوی و منطقه طبیعی تاریخی فسیلی مراغه جزو آثار طبیعی کشور به ثبت رسیدند.

تا کنون بیش از هزار و 800 اثر فرهنگی، تاریخی، طبیعی و معنوی از میان آثار استان آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.