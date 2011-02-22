به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر با اشاره به درآمدها و منابع شهرداری تهران در 6 ماهه اول سال 89، گفت: از مقایسه عملکرد درآمدهای 6ماهه اول سال 88 و 89 ملاحظه می‌شود که تحقق درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و عوارض اختصاصی و درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری نسبت به مصوب؛ در سال 89 کاهش نشان می‌دهد. در حالی که اعانات و هدایایی تحقق یافته در 6 ماهه سال 88 تنها 13 درصد مبلغ مصوب است که تحقق غیرنقدی آن 3 درصد مبلغ مصوب است.



همچنین در مدت مشابه سال 89 بیش از دو برابر مبلغ صورت تحقق به خود گرفته است که این افزایش عمدتاً ناشی از اموال و دارایی‌هایی است که به طور اتفاقی به شهرداری تعلق می‌گیرد و بیشتر مربوط به درآمدهای حاصل از تغییر کاربری‌ها است که میزان تحقق غیرنقدی آن در 6 ماهه اول سال 89 بالغ بر 11 میلیارد و 379 میلیون و 754 هزار ریال گزارش شده که نسبت به مبلغ مصوب غیرنقدی یعنی مبلغ 2 میلیارد و 300 میلیون ریال بیش از 495 برابر افزایش نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: سهم تحقق غیرنقدی سال 88 در 6 ماهه اول 45 درصد عنوان شده در حالی که میزان تحقق آن در مدت مشابه به سال 89 بیش از 100 درصد است.

خادم با بیان اینکه از مبلغ 84 هزار و 618 میلیارد ریال مبلغ مصوب درآمد در سال 89 مبلغ 44 هزار و 915 هزار میلیارد ریال تحقق یافته است،‌ گفت: درآمدهای شهرداری معادل 60 درصد تحقق یافته است که از این مبلغ 34 درصد نقدی و 91 درصد غیرنقدی تحقق پیدا کرده است.

خادم با اشاره به عملکرد هزینه‌های 6 ماهه اول سال 88، گفت: در 6 ماهه اول سال 88، 39 درصد هزینه ها نقدی و 13 درصد هزینه‌ها عمرانی بوده است که در سال 89 این هزینه 31 درصد هزینه‌های جاری و 4 درصد عمرانی بوده است.

پورزرندی معاون مالی شهرداری تهران گفت: حقوق و مزایای ماه‌های آخر سال کارکنان شهرداری با یک ماه تاخیر ثبت می‌شود و باید در نظر داشت که این حقوق دو ماه آخر سال معادل 4 ماه حقوق و مزایا است.

وی ادامه داد: در ثبت گزارشات سال 89 به دلیل آنکه سیستم‌های مالی را برای ثبت دوباره وضعیت مالی سال 87، باز کرده بودیم تاخیر داشتیم. همچنین اسناد و گزارش وضعیت‌های مناطق را نیز در گزارش‌های سال 87 محاسبه کردیم.

معاون شهردار با تاکید بر اینکه ثبت حساب‌ها در سال 89 با تاخیر زمانی انجام شده گفت: شورا در جریان است که ما صورتهای مالی 87 را امسال دوباره به شورا براساس سیستم مالی جدید ارایه کردیم.