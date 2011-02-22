رقابت 100 هزار نفر در آزمون ورود به حرفه متخصصان ساختمان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هوایی امروز سه شنبه در نشستی خبری با اشاره به برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان گفت: این آزمون در 7 رشته عمران، شهرسازی، معماری، نقشه برداری، تاسیسات برقی، مکانیک و ترافیک در کشور برگزار می شود.

وی با بیان اینکه داوطلبان این آزمون حدود 100 هزار نفر هستند، افزود: از این تعداد نزدیک به 78 هزار نفر در رشته های مهندسی و حدود به 10 هزار نفر در رشته های کاردانی و مابقی نیز در رشته معماران تجربی شرکت می کنند.

مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن وشهرسازی اظهار داشت: اگر داوطلبان به 50 درصد از سئوالات پاسخ صحیح بدهند به عنوان فرد قبول شناخته شده و گواهی تائید صلاحیت دریافت می کنند.

هوایی با بیان اینکه این آزمون برای نخستین بار 2 بار در سال برگزار می شود، گفت: ثبت نام آزمون امسال کاملا الکترونیکی انجام شده است و افراد دارای 3 سال سابقه فعالیت در حوزه ساختمان شرایط شرکت در این آزمون را دارند.

وی تصریح کرد: سئوالات در قالب سابقه حرفه ای و درسهای تخصصی دانشگاه طراحی و سعی شده است که تا حدودی به سمت حرفه ای تر شدن متخصصان فنی پیش برود.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان در خصوص ویژگی های پروانه اشتغال به کار مهندسی برای فعالان این حوزه اظهار داشت: با این پروانه، افراد مجاز هستند که در کلیه امور حوزه تخصصی خود نظارت داشته باشند و به نسبت تجربه گواهی پایه یک، دو وسه دریافت کنند.

هوایی افزود: به افرادی که در این آزمون نمره لازم را بیاورند گواهی پایه یک داده می شود که پس از 4 سال فعالیت در حوزه ساخت وساز می توانند گواهی پایه 2 را دریافت کنند.

وی ادامه داد: متخصصان پس از دریافت گواهی پایه 2 ، با گذشت 5 سال حضور فعال در این حوزه گواهی پایه یک را دریافت خواهند کرد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه از حدود 70 هزار نفری که در آزمون اولیه این گواهی در خردادماه شرکت کرده بودند 20 درصد قبول شدند، افزود: مشکلات آموزشی در دانشگاه ها و عدم فعالیت فارغ التحصیلان در حوزه تخصصی از دلایلی است که تعداد کمی در این آزمون، حدنصاب نمره را به دست می آورند.

هوایی در خصوص تعداد پروانه اشتغال به کار مهندسی درمیان افراد عضو در سازمان نظام مهندسی گفت: از 220 هزار نفری که در سازمان نظام مهندسی ساختمان عضو هستند 160 هزار نفر پروانه اشتغال به کار مهندسی دارند.

این آزمون در تاریخ 5 و 6 اسفندماه در تهران و تمامی مراکز استان ها برگزار می شود.